Nella giornata di vigilia di Napoli-Ajax, l’allenatore Luciano Spalletti e un calciatore presenteranno la partita in un luogo diverso dal solito

E’ vigilia di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti: la squadra azzurra si prepara al quarto turno del girone A di Champions League. Gara di ritorno contro l’Ajax, che appena otto giorni fa è stato nettamente battuto ad Amsterdam. Una vittoria nettissima per i partenopei, con un 6-1 in trasferta che è entrato nella storia. Ma è già tempo di ripartire e il Napoli punta a mettere in cassaforte la qualificazione aritmetica: basta un solo punto, ma è naturale che ora il vero obiettivo è il primo posto nel girone.

Il “Maradona” sarà pieno per la sfida delle 18.45, ed evidentemente la squadra azzurra vuole assaporare l’aria di casa già dalla giornata della vigilia. Martedì, infatti, è come da tradizione giornata dedicata alle conferenze di presentazione e all’allenamento parzialmente aperto alla stampa. Per quanto riguarda l’Ajax questa rifinitura si è svolta ad Amsterdam in mattinata: stesso discorso per il Napoli, che ha svolto la seduta di lavoro a porte aperte (solo 15 minuti alla stampa) a Castel Volturno.

Napoli, vigilia di Champions al “Maradona”: l’orario delle conferenze stampa

Per quanto riguarda le conferenze stampa l’appuntamento è per il pomeriggio: e qui c’è una novità particolare, perché il club azzurro ha scelto di far parlare Spalletti e un giocatore allo stadio Maradona e non a Castel Volturno. Appuntamento alle ore 18 con i giornalisti (non ai tifosi) a Fuorigrotta. Una scelta inconsueta, perché normalmente tutte le conferenze stampa di presentazione delle partite si tengono a Castel Volturno.

Stavolta la scelta è diversa e non è casuale, perchè la squadra rimarrà metà giornata in sede al Konami Center, mentre l’allenatore e un giocatore si sposteranno a Napoli appositamente per la conferenza. Una scelta singolare, con il tecnico che avrà l’opportunità di “saggiare” il campo di gioco che mercoledì vedrà le due squadre sfidarsi. Anche l’Ajax farà le proprie conferenze stampa al “Maradona“, ma a un orario diverso: l’appuntamento con i giornalisti è per le 20. Parleranno l’allenatore Schrouder e un calciatore.