Spalletti scatena la bufera in Messico: la frase su Lozano

Alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti su Hirving Lozano hanno scatenato tantissime polemiche in Messico.

Dopo aver vinto contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, il Napoli è da solo in vetta. Gli azzurri, sfruttando anche il pareggio dell’Atalanta di Gasperini contro l’Udinese, sono riusciti a prendersi la vetta solitaria del campionato italiano, anche se contro i grigiorossi hanno dovuto soffrire prima di strappare i tre punti. A cambiare la gara sono stati i cambi effettuati da Luciano Spalletti e tra questi bisogna inserire sicuramente Hirving Lozano.

Il messicano, infatti, ha dato un forte contributo alla causa partenopea. Lozano, di fatto, oltre a segnare la rete che ha chiuso definitivamente la gara, ovvero quella dell’1-3, è entrato in quasi tutte le azioni offensive del Napoli. Il ‘Chucky’ contro la Cremonese ha dato seguito all’ottima prestazione fornita in Champions League contro l’Ajax.

Lozano, in queste ultime due gare, ha dato un’ottima risposta a chi l’ha criticato dopo un primo scorcio di stagione di certo non esaltante, tantoché, pian piano, si è fatto soffiare il porto da titolare da Matteo Politano. Tuttavia, nonostante l’ottima gara contro la Cremonese, l’ex PSV è al centro di una polemica scoppiata nel suo paese d’origine a ‘causa’ di alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel post gara di domenica.

Napoli, in Messico non sono piaciute le parole di Spalletti sul gol siglato da Lozano

In Messico, infatti, è scoppiato un autentico caos dopo queste parole del tecnico toscano rilasciate in conferenza stampa: “Il terzo gol è merito di Kvaratskhelia. Questa rete va data a lui, l’ha realizzata Lozano e viene assegnata a Lozano, ma va data a lui perché così capisce che l’assist che ha fatto gli verrà restituito la prossima volta”.

Queste dichiarazioni dell’allenatore del Napoli non hanno fatto piacere ai media messicani, anzi. Tantoché ‘Tj Sports’ ha scritto questo a commento della conferenza stampa del tecnico: “Il disprezzo Luciano Spalletti al gol di Hirving ‘Chucky’ Lozano contro la Cremonese”. C’è da dire che il tecnico toscano non voleva certamente sminuire la rete realizzata dal messicano, anche perché ha difeso più di volta il suo giocatore.

Napoli, Spalletti su Lozano prima del match contro i Rangers: “Ha le caratteristiche per aiutare la squadra”

Spalletti, infatti, aveva parlato così di Lozano prima del match di Champions League contro i Rangers: “Hirving? Ha fatto vedere di avere quelle caratteristiche e quelle qualità che possono aiutare, e dare, sbocchi alla squadra. Ho una squadra di livello, ho anche altri giocatori altrettanto bravi. Qualche volta ci può stare fare il titolare per un minutaggio inferiore rispetto ai 90 minuti, ma quello che diventa fondamentale è che quando uno entra in campo per dare conoscenze nuove per aiutare la squadra”.