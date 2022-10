Champions League, non solo il Napoli: chi sogna già gli ottavi? Le combinazioni

By

Chi è già qualificato o chi si può già qualificare agli ottavi di Champions League? La situazione girone per girone

La Champions League giunge alla quarta giornata, con il Napoli assoluto protagonista. Nessuna squadra ha segnato più degli azzurri nel torneo: 13 gol fatti in appena 3 partite. E non con avversari banali.

Il torneo sta regalando grandissime sorprese, come è possibile notare nel girone B: il Club Bruges è primo in classifica, sopra Porto, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Imbattuto e con la miglior difesa della competizione: 0 gol subiti in tre gare. Meglio anche di Manchester City, Real Madrid e Napoli.

Ma quali squadre possono già qualificarsi agli ottavi di Champions League dopo solo 4 giornate? Il Napoli rientra in questa élite di club che possono già esultare dopo 360 minuti giocati.

Champions League, la situazione per ogni girone: chi può andare già agli ottavi

Girone A

Ormai, la formazione di Spalletti è ad un passo dal raggiungimento di uno degli obiettivi stagionali, con largo anticipo. La distanza che separa il Napoli dagli ottavi di Champions League è di un solo punto: basta il pareggio contro l’Ajax al Maradona per far festa e chiudere la pratica. Per stabilire la posizione in classifica, invece, servirà aspettare ancora. Probabilmente Liverpool-Napoli definirà tutto.

Girone B

Nel secondo gruppo del torneo, il Club Bruges sta spadroneggiando ed è ad un passo dagli ottavi di finale. La squadra belga non ha mai raggiunto la fase finale della Champions League, ma nella Coppa dei Campioni sfiorò anche l’impresa: nel 1978 perse in finale contro il Liverpool 1-0. Al Club Bruges servirà la vittoria contro l’Atletico Madrid per passare il turno con due giornate d’anticipo.

Girone C

Se l’Inter dovesse ripetersi contro il Barcellona servirà un assist al Bayern Monaco. I bavaresi possono passare agli ottavi di finale già con 12 punti se i blaugrana perdessero o pareggiassero in casa contro i nerazzurri.

Girone D

Ancora tutto apertissimo nel quarto gruppo della massima competizione. Tottenham-Francoforte e Sporting-Marsiglia le gare della quarta giornata: tutti possono ancora passare il turno.

Girone E

Il Milan ha bisogno dei tre punti contro il Chelsea, ma i giochi sono ancora molto aperti nel girone. Tra la prima (Salisburgo) e l’ultima (Dinamo Zagabria) c’è una differenza minima di soli due punti. E’ possibile che in questo girone tutto si deciderà all’ultima giornata.

Girone F

Il Real Madrid ha avuto vita facile nella prima parte della fase a gironi. Con una vittoria sullo Shakhtar è già sicuro del passaggio agli ottavi di finale. Inoltre, se il Lipsia non dovesse vincere (anche un pareggio va bene), Ancelotti è già certo del primo posto in classifica.

Girone G

Non c’è storia nel girone G. Se Guardiola e i suoi ragazzi vincessero contro il Copenaghen, si qualificherebbero per la prossima fase. Inoltre, al Manchester City può bastare anche un pareggio allo stadio Parken: il Siviglia non dovrà vincere contro il Borussia Dortmund.

Girone H

Juventus ad un passo dal baratro. Se la squadra bianconera dovesse perdere contro il Maccabi Haifa, PSG o Benfica avranno l’occasione d’oro di passare subito il turno. Ma chiaramente, una delle due ha bisogno dei tre punti per chiudere la pratica alla quarta giornata.