“E’ fenomenale”: Cassano estasiato dalle prestazioni di una stella azzurra

La stella azzurra convince anche Antonio Cassano. L’ex fantasista usa parole al miele “E’ fenomenale”

Tra i tanti aggettivi che si possano utilizzare per descrivere Antonio Cassano “banale” non è certamente uno di questi. L’ex talento di Bari Vecchia continua a far discutere anche dopo avere appeso gli scarpini al chiodo. Le famose “cassanate” dei vari ritiri si sono trasferite sulle Bobo Tv, trasmissione di cui l’ex fantasista è protagonista insieme a Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola. Cassano non ha certo peli sulla lingua, e durante la trasmissione non risparmia diverse bordate. Ultima in ordine di lista quella a Massimiliano Allegri e alla Juventus: “Continuano a fare schifo, non fanno tre passaggi di fila” ha detto dei bianconeri con il consueto linguaggio colorito dopo la sconfitta dei torinesi contro il Milan.

Nell’ultima live della ormai famosissima trasmissione però Cassano ha riservato parole al miele ad un giocatore del Napoli, che sembra essere riuscito nell’ardua impresa di convincere anche lui. Cassano viene spesso discusso per le sue opinioni. Basta pensare che nel mirino di Fantantonio sono finiti anche giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo ed Erling Haaland. Per quanto riguarda un talento azzurro, però, Cassano la pensa esattamente come la maggior parte degli addetti ai lavori, che si sono già espressi con toni entusiasti sulla stella azzurra.

Cassano impressionato dalla stella azzurra: “E’ fenomenale”

Stiamo parlando, ovviamente, di Khvicha Kvaratskhelia. Il ventunenne georgiano è la vera sorpresa di questo avvio di stagione in Serie A. In appena qualche mese, è passato dall’essere l’oggetto misterioso venuto dall’est a diventare uno dei giocatori più temuti e apprezzati del campionato. Una escalation davvero impronosticabile, soprattutto se si pensa che il Napoli per prelevare il suo cartellino dalla Dinamo Batumi ha versato appena 10 milioni. Un investimento che ormai è già quadruplicato. “Il Napoli è stato bravissimo a scovarlo” ha applaudito Cassano. “E’ incredibile che nessuno degli altri lo abbia preso. Una follia” ha detto il giocatore.

Con già 8 gol e 2 assist in 11 presenze tra campionato e Champions League, Kvaratskhelia ha avuto un impatto sul nostro campionato davvero incredibile. “Io non lo conoscevo” ha ammesso Cassano. “Ma sono rimasto impressionato”. L’ex giocatore di Roma, Inter e Milan ha definito il numero 77 azzurro “fenomenale”. “Fa tutto…è forte nello stretto, ha il dribbling, sterza su entrambi i lati, è velocissimo sia nel breve che sul lungo” ha detto elencando tutte le caratteristiche di Kvara.

Il talento di Kvaratskhelia ha convinto anche l’ostico Cassano, spesso al centro delle polemiche per le sue opinioni. Il talento georgiano ha messo d’accordo davvero tutti e continua a raccogliere consensi. Sono passati pochi mesi dall’inizio del campionato, ma appare già chiaro quale sia il vero affare dell’estate.