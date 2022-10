Napoli, novità per Lobotka: stavolta De Laurentiis vuole fare sul serio

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka sta facendo una stagione straordinaria: stavolta De Laurentiis fa sul serio ed è pronto a trattare

Già in quella passata è stato tra i migliori giocatori del Napoli: il centrocampista Stanislav Lobotka si sta ripetendo in maniera ottimale, addirittura inaspettata. Pronti via, è diventato subito il perno della squadra, confermando (e anzi migliorando) quanto di buono aveva fatto vedere nella prima annata con Spalletti in panchina. Regista imprescindibile, è tra i migliori per rendimento sia in Serie A che in Europa. E’ un classico regista a tutto campo, veloce e rapido con i piedi e soprattutto intelligente.

Il Napoli ruota attorno a lui, sviluppando i tempi di gioco sulla manovra dello slovacco. Giocatore essenziale nel 4-3-3 che in questo avvio di stagione sta facendo le fortune della squadra di Spalletti. E non a caso si sta parlando con insistenza di un suo rinnovo contrattuale: le voci circolavano già da mesi, ma adesso la trattativa sembra entrata nel vivo. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno la trattativa non solo sarebbe già avviata, ma starebbe procedendo spedita. E di fatto Lobotka potrebbe essere il prossimo giocatore a rinnovare dopo Meret e Zerbin, i cui annunci sono arrivati la scorsa settimana.

Lobotka è pronto al rinnovo: quanto potrebbe guadagnare col nuovo contratto

Il centrocampista avrebbe “superato” altre situazioni contrattuali che il Napoli vuole definire, come quella di Anguissa e di alcuni giocatori in scadenza nel 2024, come Rrahmani, Zielinski, Lozano e Politano. L’idea sarebbe di allungare il contratto in essere fino al 2028. Il quotidiano parla di un incontro ad Amsterdam tra i procuratori dello slovacco e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

L’occasione sarebbe stata la partita di Champions League della scorsa settimana. A quanto pare primi approcci positivi, ma serviranno altri appuntamenti: il prossimo dovrebbe essere la prossima settimana, probabilmente in Italia. L’intenzione del Napoli è di chiudere al più presto e blindare il centrocampista: attualmente Lobotka guadagna 1.8 milioni di euro a stagione. Un eventuale nuovo contratto porterebbe il suo stipendio annuale vicino ai 3 milioni, ma forse una cifra maggiore.