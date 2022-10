Napoli in 12 uomini contro l’Ajax: il nuovo straordinario record

Spalletti avrà un uomo in più contro l’Ajax: il nuovo straordinario record stagionale in arrivo per il Napoli.

Il Napoli torna ad affrontare l’Ajax dopo appena 8 giorni. Il fitto calendario europeo impone pochissima distanza tra una giornata e l’altra. Un fattore che in questo caso potrebbe favorire gli azzurri. Schreuder ha avuto meno tempo per studiare le mosse anti-Spalletti.

Così, il Maradona ospiterà la squadra di Amsterdam, che solo pochi giorni fa dalla Cruijff Arena è uscita sconfitta 6-1 e fischiatissima dal proprio pubblico. I giocatori, nervosi, a fine partita non hanno neppure scambiato le casacche con gli azzurri. E l’accoglienza a Napoli sarà tutt’altro che pacifica e serena. L’Ajax entrerà nell’inferno partenopeo, più grande e più imponente di quanto visto in Napoli-Liverpool alla prima giornata di Champions League. Il dato fa sorridere Luciano Spalletti e soprattutto Aurelio De Laurentiis.

Napoli da record in Champions: il Maradona sarà una bolgia

Mercoledì 12 novembre sarà una giornata record per il club azzurro. Probabilmente il primo di una lunga serie. Si spera. Per Napoli-Ajax, in programma alle ore 18.45, è previsto il pubblico delle grandissime occasioni. Infatti, ci saranno circa 53 mila spettatori. Il numero di ticket venduti supera di qualche migliaio quello della prima partita del girone di Champions, che finora rappresenta il primato stagionale di spettatori al Diego Armando Maradona: contro il Liverpool c’erano poco più di 51 mila tifosi allo stadio.

Insomma, visto l’andamento in campionato e in coppa, la tifoseria partenopea vuole dimostrare la sua vicinanza alla squadra. De Laurentiis gongola per gli incassi; Spalletti sorride per aver compiuto l’ennesimo capolavoro nella sua carriera da allenatore. Non bisogna dimenticare che uno dei suoi primi obiettivi promossi in occasione della sua presentazione fu proprio quello di riavvicinare i tifosi del Napoli alla squadra, dopo una leggera disaffezione nei confronti del gruppo.

Vincere aiuta a vincere e da ora in avanti la formazione azzurra ha bisogno del 12esimo uomo, proprio come accadrà contro l’Ajax. Il Maradona potrebbe essere determinante nelle partite casalinghe.

100 mila spettatori in soli due giorni: Fuorigrotta accoglie i tifosi

Come riporta il Mattino, il Maradona potrebbe fare il pienone anche per la prossima sfida di campionato. Il Napoli giocherà domenica 16 contro il Bologna alle ore 18.00 e sono previsti oltre 40 mila spettatori per la 10a giornata di campionato. Insomma, lo stadio di Fuorigrotta in soli cinque giorni potrebbe ospitare 100 mila persone. Numeri da record per la squadra campana.

Se Napoli-Ajax può rappresentare record stagionale di spettatori, Napoli-Bologna può superare di gran lunga il primato stagionale in campionato. Finora, la gara infrasettimanale contro il Lecce rappresenta il record con oltre 37 mila biglietti venduti. Per la prima volta quest’anno sarà possibile tagliare il traguardo delle quarantamila persone. E’ solo l’inizio.