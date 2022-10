Napoli-Bologna, infortunio pesantissimo: adesso la partita sarà dura

Per la gara di domenica probabilmente mancherà uno dei calciatori più talentuosi della squadra. Ecco chi potrebbe giocare al suo posto

Archiviati gli ottavi di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti torna a concentrarsi per l’imminente ritorno del campionato. Ad attendere gli azzurri la prossima domenica 16 ottobre ci sarà il Bologna di Thiago Motta, un allenatore che in più frangenti ha dimostrato di saper far male al Napoli (si ricordi la vittoria dell’anno scorso mentre l’italo-brasiliano allenava lo Spezia), ma che in questo momento sta decisamente deludendo.

Sarà una partita molto importante per il Napoli, perché avrà la possibilità di confermare il proprio stato di salute oggettivamente impressionante, fatto di nove vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Nelle ultime tre partite ha sfornato ben quattordici gol, mentre ne ha subiti solamenente solamente quattro. Insomma, parliamo di una corazzata con pochi punti deboli che Thiago Motta dovrà affrontare con il massimo della concentrazione se vorrà evitare una debacle pesante.

Napoli-Bologna, Arnautovic in dubbio per la gara del ‘Maradona’

Il Bologna arriva alla partita del ‘Maradona’ in una forma non proprio brillante: gli emiliani infatti non vincono addirittura dallo scorso 11 settembre (3-1 alla Fiorentina). I problemi sono stati talmente gravi che la dirigenza ha dovuto dire addio al condottiero Sinisa Mihajlovic ed accogliere Thiago Motta. Nonostante i buoni propositi, l’allenatore non ha ancora imposto il suo marchio di gioco a una squadra dotata di un discreto talento, soprattutto in avanti grazie alla presenza di Marko Arnautovic, al momento il miglior marcatore dei felsinei con ben sei reti in nove presenze.

Proprio la presenza dell’austriaco è messa in discussione nelle ultime ore. Infatti, l’attaccante ex Inter, Stoke City e Werder Brema in allenamento ha svolto un lavoro differenziato a causa della lombalgia che lo tormenta da diverse settimane. Motta sta valutando chi schierare al suo posto qualora il problema alla schiena dovesse continuare.

Napoli-Bologna: Barrow pronto a tornare titolare

Il principale indiziato a prende il posto dell’austriaco è senza alcun dubbio il gambiano Musa Barrow, anche lui non ancora al cento per cento a causa di un problema di natura muscolare, ma pronto per il ritorno in campo la prossima domenica. Per il resto, l’ex calciatore di PSG e Inter dovrebbe avere a disposizione gran parte dei suoi titolari, incluso il difensore Adama Soumaoro.