Spalletti e i “problemi” con l’alcol: il video è esilarante

Problemi con l’alcol per Luciano Spalletti: cos’è successo nel post-partita di Napoli-Ajax in conferenza stampa.

Momento d’oro per Luciano Spalletti. Il suo Napoli vince e convince. La formazione azzurra ha inanellato il nono successo di fila grazie alla conquista dei tre punti sull’Ajax, che permettono di conquistare con due giornate d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il tecnico toscano vola basso. L’entusiasmo c’è, è notevole. La piazza l’ha dimostrato riempiendo il Diego Armando Maradona in occasione del quarto turno di coppa e presto lo stadio si riempirà di oltre 40 mila anime per la sfida al Bologna. Anche i giocatori stanno vivendo un momento davvero speciale. Il gruppo è felice, leggero e unito all’inseguimento degli obiettivi stagionali. E chissà, forse qualcosa in più.

Come sottolineato poc’anzi, Luciano Spalletti vuole mantenere l’attenzione a livelli molto alti e ci tiene a non fomentare la squadra dopo le recenti grandi vittorie. Tuttavia, a seguito della conquista matematica degli ottavi di Champions, l’allenatore si è lasciato andare a qualche sorriso in più. Anche in conferenza stampa, nel post-partita contro l’Ajax, il mister ha scherzato con i giornalisti: il gesto con la birra è esilarante.

Spalletti vuole la birra post-partita

Soddisfatto della gara e della prestazione dei suoi, Luciano Spalletti vorrebbe festeggiare per una sera con della gustosa birra. Certo, l’alcol non è il miglior amico degli atleti, ma di certo uno strappo alla regola qualche volte è possibile farlo.

Così, il tecnico toscano è stato protagonista in sala stampa con una bottiglia in vetro di birra. Ad un anno dai siparietti di Cristiano Ronaldo, Bonucci e Pogba con le bibite sponsor dell’UEFA, anche Spalletti ha voluto lasciare un’immagine di sé diventata presto virale, proprio come i gesti dei calciatori citati. Infatti, l’allenatore del Napoli ha adocchiato l’Heineken vicino il suo microfono e ha provato ad aprirla con le mani, senza un apribottiglie.

Champions League, Spalletti prova ad aprire un birra durante la conferenza stampa. Siparietto comico del tecnico del Napoli dopo la vittoria per 4 a 2 sull’Ajax al Maradona #ANSA #napoliajax https://t.co/jlbWuPehzo pic.twitter.com/KLf1MkpQOj — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 13, 2022

La scenetta è diventata comica. Spalletti si è fermato in tempo, prima che aprisse la bottiglia, e ha sorriso con qualche giornalista lì presente. “La bevevo” accenna divertito il tecnico azzurro mentre un traduttore prova a riportare le sue parole in olandese.

Napoli agli ottavi, Spalletti: “Fatto qualcosa di immenso”

Spalletti si dice soddisfatto a fine gara: “I giocatori hanno fatto un’altra grandissima prestazione, qualcosa di immenso in queste 4 partite per quelli che sono i numeri, per quelle che sono le vittorie e per i valori dei nostri avversari – Spiega il tecnico del Napoli – Anche stasera giocavamo contro un avversario importante: appena ci distraevamo ci entravano dentro“.

Successivamente, l’allenatore ha provato a rispondere alle richieste della tifoseria, che vorrebbe vincere qualche trofeo importante. Spalletti sorride: “Possono chiederlo o meno, io la pressione me la creo da solo ed è molto più di quella che stampa e media può darmi“.