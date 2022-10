Chiellini a sorpresa sul Napoli: “Io faccio il tifo per lui”

By

Dopo i grandissimi risultati di questo primo scorcio di stagione, anche Giorgio Chiellini ha elogiato le prestazioni del Napoli.

Il Napoli continua a stupire. Il team partenopeo, infatti, continua a volare anche in Champions League, visto che ha battuto l’Ajax anche nella gara di ritorno con il risultato di 4-2. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno sicuramente sofferto di più rispetto ad una settimana fa, ma il match del Maradona non è mai stato messo in discussione. Tra chi è rimasto impressionato dai magnifici risultati dei partenopei bisogna annoverare anche Giorgio Chiellini.

Il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini è stato per tantissimi anni uno dei perni della Juventus dei nove scudetti consecutivi e, di conseguenza, è stato tra i protagonisti delle sfide con il Napoli nel corso di questi ultimi anni. Nonostante la rivalità storica tra gli azzurri e la ‘Vecchia Signora’, il difensore, ora in MLS con i Los Angeles Galaxy, non si è risparmiato nei risultati ottenuti dalla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Giorgio Chiellini, infatti, si è espresso così ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’ sul Napoli: “La squadra di Luciano Spalletti sta continuando a dare spettacolo sia in campionato che in Champions League”. L’ex giocatore della Juventus si è poi voluto soffermare in particolare su un giocatore partenopeo.

Giorgio Chiellini su Raspadori: “E’ straordinario, sono davvero felice per lui”

Il difensore del Los Angeles Galaxy, infatti, ha confessato di fare il tifo per Raspadori: “Giacomo ha un’abilità straordinaria a stare nell’area di rigore avversaria, riesce a calciare con entrambi i piedi. Sono contento che abbia trovato una squadra che riesce ad esaltare il suo gioco, perché è un centravanti atipico. Non ha quella fisicità di Osimhen o di altri grandi attaccanti, ma è straordinario con una squadra che gioca così bene”.

Chiellini ha poi continuato il suo intervento su Raspadori: “Ho incontrato decine e decine di giocatori nella mia carriera, ma se devo fare il tifo per un ragazzo, il quale ha la testa a posto ed ha un qualcosa di speciale rispetto agli altri, questo è Giacomo. E’ una di quelle tre persone diverse dalle altre, si sta conquistando tutto con il lavoro. E’ una persona perbene, sono davvero felice per lui”. Non solo l’ex Juventus ha riempito di elogi il centravanti del Napoli, ma anche Fabio Capello.

Fabio Capello: “Raspadori? E’ umile e molto intelligente”

L’ex tecnico di Milan e Real Madrid, infatti, ha parlato così di Giacomo Raspadori: “Ho avuto possibilità di conoscere sia lui che la sua famiglia, posso dire che dietro c’è un background molto importante di grande valore. Lui è un ragazzo umile e molto intelligente”.