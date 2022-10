Sai per chi tifano Caressa e Piccinini? La risposta ti lascerà a bocca aperta, non sono gli unici

By

Fabio Caressa e Sandro Piccinini sono fra i telecronisti più amati in Italia. In molti si chiedono per quale squadra tifino: ecco le risposte decisamente sorprendenti.

I due giornalisti sono tra le voci più autorevoli in Italia: le loro telecronache accompagnano i tifosi da molti anni ormai. In molti, però, si chiedono per che squadra tifino.

Milioni e milioni di tifosi italiani li conoscono ormai da una vita: Fabio Caressa e Sandro Piccinini sono due fra le voci calcistiche più amate d’Italia. Entrambi, dopo un breve periodo di pausa, sono tornati al microfono nelle notti di Champions League: recentemente, il primo ha raccontato la vittoria del Napoli in casa contro l’Ajax, mentre il secondo ha commentato il folle 3-3 dell’Inter in casa del Barcellona.

Tra i due, inoltre, esiste un solido legame di amicizia: il giornalista di Sky Sport ha ospitato più volte il volto storico di Mediaset al Sky Calcio Club.

In tantissimi, però, si chiedono per quali squadre tifino: ecco le indiscrezioni sulle loro formazioni del cuore.

Caressa e Piccinini, ecco le loro squadre del cuore

Il mestiere del telecronista è uno dei più difficili nel mondo dello sport. Raccontare le partite è emozionante, ma spesso si va incontro ad alcune critiche. La più diffusa riguarda il tifo: porre certa enfasi su determinate squadre, infatti, fa passare il telecronista per tifoso.

Di base, infatti, nessuno svela la propria squadre del cuore per poter rimanere il più neutrale possibile.

Tuttavia, molti telecronisti sono spesso associati ad alcune squadre, anche a causa dei luoghi di nascita. È il caso di Caressa, nato a Roma: secondo varie indiscrezioni, il giornalista di Sky Sport sarebbe un tifoso giallorosso. A supporto di questa tesi c’è un video diventato virale anni fa in cui lo si sente esultare per un gol della Roma, anche se non è mai stato confermato ufficialmente.

Della Capitale è anche Piccinini, ma la sua fede sarebbe diversa: Napoli.

Roma e Napoli, dunque, sarebbero le squadre preferite di Caressa e Piccinini. Come anticipato, però, si tratta solamente di indiscrezioni mai confermate. Lo stesso discorso vale per alcuni dei loro colleghi, mentre altri hanno preferito rivelare apertamente la loro preferenza come nel caso di Suma o Biasin.

Il telecronista di Sky Sport, però, ha sempre dichiarato di essere un simpatizzante dell’Alessandria, squadra della città di Benedetta Parodi, sua moglie.