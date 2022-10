Osimhen conferma la brutta notizia di Anguissa: ormai poche speranze

Una storia di Victor Osimhen su Instagram certifica la brutta notizia che riguarda Frank Anguissa: purtroppo ora ci sono poche speranze

I tifosi del Napoli hanno incassato la brutta notizia sull’infortunio di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense ha abbandonato il campo durante Napoli-Ajax di Champions League. Per lui un problema muscolare: i segnali non erano positivi, perché quando è uscito al 50′ appariva claudicante. Dopo la partita la prima diagnosi del club azzurro, seppur generica, parlava di “risentimento muscolare”. Giovedì il giocatore non si è allenato e ha svolto terapie, e venerdì è arrivato l’esito degli esami strumentali. Purtroppo, gli indizi su un infortunio di una certa consistenza erano molteplici e infatti è arrivata la notizia di un’elongazione muscolare. Non è una lesione vera e propria, ma nemmeno una banale contrattura. Si tratta di un problema che terrà il giocatore fuori per almeno 15 giorni.

Lo stesso centrocampista aveva informato tramite Instagram (pubblicando una storia) di aver sentito un fastidio muscolare e di inviare aggiornamenti appena ne avrebbe saputo di più. Un indizio sull’entità del problema, ripreso poi anche da Victor Osimhen. Infatti, una conferma piuttosto inequivocabile è arrivata proprio dall’attaccante nigeriano del Napoli. Sempre attraverso una storia di Instagram, Victor ha inviato un messaggio molto eloquente nei confronti di Anguissa, taggandolo: “Buona guarigione amico mio, torna presto”. Ecco la definitiva conferma che purtroppo il camerunense dovrà stare fermo un po’ di tempo.

Osimhen e il messaggio per Anguissa: confermato l’infortunio?

Non c’è ancora l’entità precisa della tempistica, ma è chiaro che un messaggio “di buona guarigione” significa che il giocatore dovrà stare fermo un po’ di tempo. Quanto? Questo è da definire: di certo Anguissa salterà la partita contro il Bologna di domenica pomeriggio al “Maradona“. Poi ci sarà una settimana “tipo”, senza coppe e turni infrasettimanali, e questo giocherà a favore dell’infortunato. Il 23 ottobre si gioca contro la Roma all’Olimpico. Anguissa proverà a recuperare per quella data, altrimenti l’opportunità sarà in Champions League contro i Rangers il 26 o con il Sassuolo nel week end successivo.

Da capire se Anguissa farà in tempo a recuperare per allora, oppure se – come si teme – i tempi per uscire dall’infortunio siano irrimediabilmente più lunghi. Il timore fondato è che Anguissa possa rientrare tra 15-20 giorni. In quel caso bisognerebbe valutare se lo farà in tempo per giocare qualche partita a novembre, vale a dire prima della sosta per i Mondiali: il Napoli giocherà la sua ultima partita del 2022 il 12 novembre in casa contro l’Udinese.