Chelsea su Lobotka: il Napoli ha già la contromossa pronta

Il Chelsea punta il mirino su Stanislav Lobotka. I londinesi lanciano l’assalto al centrocampista azzurro, ma il Napoli ha pronta la contromossa

Con l’arrivo sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti la storia calcistica di Stanislav Lobotka è completamente cambiata. Arrivato nel gennaio del 2020 dal Celta Vigo su consiglio di un certo Marek Hamsik (non proprio l’ultimo arrivato), le prime annate del centrocampista sono state fatte più di ombre che di luci. Fuori dal progetto, un po’ svogliato, sovrappeso e senza mordente: i 20 milioni spesi per il suo cartellino sembravano essere destinati ad essere persi e a finire nella lista dei rimorsi. Poi, invece, l’inaspettata svolta. Con Spalletti Lobotka ha trovato la fiducia e la centralità nel progetto che gli era mancata sino ad allora, ed ha ripagato diventando un giocatore completamente diverso rispetto a quello visto sino ad allora. Da oltre un anno, Lobotka è il padrone assoluto del centrocampo azzurro. Corsa, tecnica e geometrie: lo slovacco è diventato uno dei centrocampisti migliori in Italia e molto probabilmente tra quelli del ruolo tra i migliori anche in Europa. Del giocatore svogliato e fuori dal progetto non è rimasta più traccia. Stan si è trasformato in un vero leader, una roccia sia nella condizione fisica che in quella mentale.

La crescita esponenziale di Lobotka non è ovviamente passata inosservata. Né al Napoli, che intende fare di tutto per blindare il giocatore, né alle altre big europee, che complici anche le grandiose prestazioni degli azzurri in Champions League continuano a monitorare la situazione legata al giocatore.

Tutti pazzi per Lobotka, una big di Premier sul giocatore

In particolare, secondo le ultime notizie provenienti dall’Inghilterra per il giocatore starebbero iniziando a suonare forti le sirene della Champions League. Tra i club interessati a Lobotka ci sarebbe il Chelsea, ancora in fase di ricostruzione dopo la fine dell’era Abramovic.

I rapporti tra i “bleus” e il Napoli sono davvero buoni, come dimostrato anche quest’estate dall’affare Koulibaly. Per questo i londinesi potrebbero tentare un nuovo “saccheggio” in casa azzurra per rinforzare la rosa. Dopo il “comandante” e prima ancora di lui Jorginho, un nuovo azzurro potrebbe quindi prendere la strada della Premier.

Il Napoli, però, non ha intenzione di privarsi del centrocampista, uno dei pilastri del progetto. Gli azzurri hanno già pronta la strategia per “blindare” il giocatore e e rispedire al mittente l’attacco dei londinesi.

De Laurentiis avrebbe pronta una ricca offerta di contratto per il centrocampista, con ingaggio ritoccato a premio delle ottime prestazioni di queste ultime stagioni. In casa azzurra si punta a firmare il rinnovo e a chiudere l’accordo il prima possibile, per evitare possibili intromissioni o inserimenti.

L’idea degli azzurri è quella di blindare Lobotka, e solo un’offerta davvero fuori mercato potrebbe fare vacillare le idee del Napoli.