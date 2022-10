Francesco Totti, il suo papà e Maradona: il racconto prima del grave lutto che stringe il cuore

Si è raccontato Francesco Totti e lo ha fatto ripercorrendo la fine della sua carriera da calciatore, la scomparsa del padre e di un amico e idolo come Diego Armando Maradona.

Le due leggende del calcio mondiale erano legate da un profondo rapporto di stima ed amicizia.

L’ex numero 10 e capitano della Roma ha voluto ricordato il Pibe de Oro dopo la sua scomparsa.

Era inimitabile dentro e fuori dal campo: le parole di Totti su Diego

Francesco Totti si è raccontato a Verissimo parlando dell’ultima parte della sua carriera da calciatore e del suo rapporto con il Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. La leggenda giallorossa ha confessato il dolore per la scomparsa della stella argentina. Totti ha parlato del bellissimo rapporto con Maradona sottolineando come il ricordo di Diego non potrà scomparire mai dalle menti degli appassionati per ciò che ha fatto in campo e per la straordinaria persona che era fuori dal rettangolo verde. Maradona era diverso e per questo, secondo Totti, è come se non fosse mai andato via. Le sue giocate funamboliche e ubriacanti sono indelebili nella storia del calcio e Francesco ha espresso tutta la sua ammirazione con poche e semplici parole: “Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui“.

Quando Francesco Totti annunciò l’addio Maradona lo sostenne immediatamente

Durante la lunga intervista a Verissimo, Francesco Totti ha ripercorso anche gli ultimi momenti della sua carriera e la decisione di dire addio al calcio. Al momento di appendere gli scarpini proprio Maradona accorse in suo sostengo, cosa che Francesco mai potrà dimenticare, come affermato da lui stesso.

Totti ha raccontato il gesto di solidarietà da parte dell’argentino, ecco le sue parole: “Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me. Se mi dovessero chiamare per una partita in suo onore accetterei subito la convocazione“.

Prima la morte dell’ex campione argentino, Francesco Totti aveva dovuto fare i conti con una gravissima perdita: la scomparsa di papà Enzo. L’emozione nel ricordo di due figure così importanti è tanta ma il ricordo del loro amore resterà sempre con lui.