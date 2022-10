Roma-Napoli, il desiderio di Spalletti: il tecnico vuole farlo

Dopo la vittoria di Bologna e la conferma, il Napoli è già concentrato per la prossima sfida dell’Olimpico contro la Roma. Spalletti spera di recuperare il suo centrocampista.

Il Napoli, dopo le tre reti rifilate al Bologna che gli hanno permesso di ottenere la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, ha già in mente la prossima particolare sfida contro una delle squadre potenzialmente più forti del campionato, ossia la Roma di Mourinho. Sarà uno scontro molto interessante con le due compagini che arrivano alla partita dopo aver entrambe trionfato di misura.

Spalletti affronterà il suo passato e sarà una sfida importante anche per una questione statistica: il Napoli l’anno scorso nei due incontri stagionali non è riuscito a battere la squadra di Mourinho, pareggiando in entrambe le occasioni. Difatti, la battuta di arresto del ‘Maradona’ mise in difficoltà gli azzurri impegnati nella corsa scudetto, poi vinta dal Milan.

Ma quest’anno parliamo di una situazione totalmente capovolta, con la Roma che cercherà di mettere i bastoni fra le ruote a un Napoli semplicemente sorprendente nonostante la pesante assenza di Paulo Dybala. Il Napoli dal canto suo ha anche lui qualche problema sul fronte infortuni, ma per la gara di domenica spera almeno di recuperare Frank Anguissa.

Roma-Napoli, Spalletti spinge per il rientro di Anguissa

Luciano Spalletti per la sfida di domenica spera di avere di nuovo a disposizione quello che è a tutti gli effetti uno dei centrocampisti migliori del campionato. Stiamo parlando ovviamente di Anguissa, infortunatosi durante la sfida di Champions contro l’Ajax. L’entità dell’infortunio non è stata per fortuna grave, e per questo già si inizia a pianificare il ritorno del camerunense tra le fila degli azzurri.

A rivelare qualche dettaglio in più circa il rientro di Zambo Anguissa, ci pensa il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, il quale ha affermato che il desiderio di mister Spalletti è quello di riabbracciare il suo centrocampista. Cosa non affatto utopistica: secondo il giornalista Anguissa potrebbe molto probabilmente farcela almeno per giocare qualche spezzone contro la Roma. Al suo posto, come è facile prevedere, è già pronto Ndombele, autore di una buona prova contro il Bologna.