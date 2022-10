Napoli, De Laurentiis vuole blindare la sua stella: i dettagli

De Laurentiis non vuole correre rischi la prossima estate ed è pronto a blindare la sua stella per spegnere sul nascere ogni voce di mercato.

Dopo un’estate tanto movimentata, in pochi per non dire nessuno si aspettavano un Napoli capace di imporsi in maniera così importante tanto in campionato quanto in Champions League. Se gli azzurri stanno andando così bene non è solo merito di Spalletti che li sta facendo rendere al meglio, ma anche della società che è riusciuta a mantenere alta la competitività della squadra nonostante i tanti addii.

Dei nuovi arrivi, Kvicha Kvaratskhelia è risultato senza dubbio il più incisivo, con l’esterno d’attacco georgiano che si è subito adattato al nostro calcio ed ora è una spina nel fianco per chiunque sia costretto ad affrontarlo. Il rendimento di Kvaratskhelia non sta passando inosservato e De Laurentiis sa bene che in estate potrebbero arrivare i top club stranieri per provare a portarglielo via. Ecco perché il patron romano è pronto a fare la sua mossa per bloccare in anticipo qualsiais offensiva straniera.

Kvaratskhelia oro di Napoli: De Laurentiis prepara il rinnovo

Acquistato per soli 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi, in soli due mesi Kvicha Kvaratskhelia ha visto il suo valore già raddoppiare ed il Napoli è conscio di poter mettere a segno l’ennesima importante plusvalenza. Tuttavia, gli azzurri non hanno fretta di cedere l’esterno d’attacco georgiano e secondo quanto riportato da Calciomercato.it De Laurentiis ha intenzione di rinnovare il contratto della sua stella.

Il patron romano vuole spegnere sul nascere qualsiasi voce riguardante il futuro di Kvaratskhelia mettendo il georgiano al centro del nuovo progetto azzurro. Attualmente, Kvaratskhelia percepisce quasi un milione e mezzo e ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2027. L’intenzione di De Laurentiis è quella di un prolungamento contrattuale di un altro anno e un importante aumento dell’ingaggio.

In estate, soprattutto nel caso in cui Kvaratskhelia dovesse continuare ad essere così devastate, gli assalti dei top club europei sarebbero inevitabili, ma De Laurentiis non vuole correre rischi e presto dalle intenzioni potrebbe passare ai fatti, blindando il suo giovane campione. Gli stessi tifosi del Napoli si augurano che Kvaratskhelia possa rimanere al lungo in azzurro e che possa riuscire a scrivere pagine di storia importanti con il club partenopeo.

Kvaratskhelia diventa una star: in uscita un docufilm su di lui

Fin dal suo arrivo a Napoli, Kvaratskhelia ha messo subito in mostra le sue grandissime qualità ed in terra partenopea è stata subito Kvara-mania, con tanto di accostamento a Maradona con il soprannome di Kvaradona. Il georgiano è diventato in pochissimo tempo uno dei giocatori più amati dai tifosi azzurri e presto potrebbe anche diventare una vera e propria star.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, uscirà presto un docufilm su Kvaratskhelia, con la troupe della giornalista e direttrice creativa georgiana, Salome Benashvili che è a Napoli per raccogliere le prime immagini e le testimonianze relative alla Kvara-mania che si sta espandendo a macchia d’olio in città. Il film, sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli per la Georgia, dovrebbe andare in onda a inizio novembre e sarà disponibile sui social.