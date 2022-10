“Sarebbe contento di liberarsene”: la rivelazione dell’agente spiazza

Rivelazione spiazzante su De Laurentiis da parte dell’agente riguardo la situazione di un giocatore della rosa azzurra.

Il Napoli di quest’anno sembra una macchina perfetta ed anche se recentemente ha faticato nel portare a casa i 3 punti, si è confermato in testa alla classifica di Serie A. Rispetto alle passate stagioni, la rosa è più completa e spesso Spalletti in conferenza stampa ha ribadito come non ci siano riserve, ma che i suoi giocatori sono tutti potenziali titolari.

Il tecnico toscano, soprattutto in attacco e a centrocampo, ha cambiato spesso ed il risultato non è mai cambiato, con tutti i giocatori della rosa che hanno risposto presente quando chiamati in causa. Tuttavia, De Laurentiis non la pensa allo stesso modo e secondo l’agente FIFA Gianluca Fiorini il patron romano vorrebbe liberarsi di uno dei giocatori più utilizzati da Spalletti fin qui.

Fiorini: “De Laurentiis sarebbe contento di liberarsi si Lozano”

Intervenuto a Radio CRC nella trasmissione “Si Gonfia la Rete” , l’agente FIFA Gianluca Fiorini ha fatto una clamorosa rivelazione su De Laurentiis, dichiarando che il patron romano sarebbe propenso a cedere Hirving Lozano per un motivo ben preciso: “Secondo me De Laurentiis sarebbe ben contento di liberarsi di Lozano dal momento in cui c’è Politano”, ha affermato l’agente FIFA, aggiugendo poi come secondo lui le voci che vogliono il messicano nel mirino del Manchester United non siano fondate.

Una rivelazione che spiazza molto considerando che, pur entrando spesso dalla panchina, Lozano ha sempre fatto bene, giocando 12 partite e segnando anche 3 gol. Riguardo la possibilità di vedere l’esterno d’attacco messicano in Premier League, Fiorini ha espresso parere negativo: “A me non risulta e mi sembrano delle chiacchiere messe lì” – ha dichiarato smentendo tali voci – “Dubito che vadano su giocatori oltre i 25 anni, anche perché Lozano ha avuto un rendimento altalenante“, ha poi aggiunto in maniera critica.

L’agente FIFA ha poi parlato di come viene vista la Serie A in Inghilterra, affermando come si stia parlando molto bene del Napoli ed è considerata una seria candidata alla vittoria del titolo. Fiorini ha poi dichiarato come tra i giocatori azzurri più chiacchierati ci siano Kvaratskhelia, Osimhen e Kim Min-Jae e la cosa non stupisce. Va ricordato, infatti, come sia l’attaccante nigeriano che il difensore sudcoreano abbiano attirato l’interesse del Manchester United nel recente passato, con i Red Devils che potrebbero tornare all’assalto in futuro.

Fiorini ha voluto lodare il mercato del Napoli, facendo sapere come tutti gli innesti degli azzurri siano sui taccuini dei club di Premier League che in estate o addirittura a Gennaio potrebbero andare all’assalto. L’agente FIFA ha confermato come i club inglesi guardino molto all’Italia riguardo al mercato ma che, rispetto al passato, non c’è più l’intenzione di fare spese folli per acquistare i giocatori di Serie A ed ecco perché, secondo lui, Osimhen non dovrebbe lasciare il Napoli in estate, visto che gli azzurri chiedono più di 100 milioni di euro.