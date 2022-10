Di Lorenzo vince un prestigioso premio: il suo messaggio è emozionante

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha vinto un importante premio relativo alla scorsa stagione: il suo ringraziamento è toccante

Questa stagione del Napoli si preannuncia esaltante, ma anche quella passata non è stata male. Il terzino destro del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato tra i grandi protagonisti della squadra azzurra, che ha raggiunto il terzo posto in classifica segnando il ritorno in Champions League dei partenopei. Già reduce dalla vittoria dell’Europeo, Di Lorenzo ha vissuto un’annata da ricordare. Non a caso è stato premiato dall’AIC, l’Associazione Calciatori, tra i migliori difensori dello scorso campionato.

Il premio gli è stato assegnato lunedì a Milano nella tradizione kermesse dedicata, il “Gala del Calcio”, che si celebra in contemporanea con quella del Pallone d’Oro. Un riconoscimento significativo, perchè a votare sono proprio i giocatori, e quindi un premio che arriva direttamente dai “colleghi”. Assieme a Di Lorenzo sono stati premiati anche Theo Hernandez e Tomori del Milan e Bremer del Torino. Un “poker” di difensori che insieme avrebbero fatto la fortuna di ogni fantacalcista. Il premio è andato a pari merito ai 4 calciatori. Molto felice Di Lorenzo, che ha conquistato il primo premio personale di una certa importanza della sua carriera.

Di Lorenzo finisce nella “Top 11” della passata stagione: l’importante premio

Il calciatore del Napoli ha voluto sottolineare l’evento con un post su Instagram, dove ha postato delle foto della serata e ringraziato i compagni di squadra e lo staff per l’importante riconoscimento. “Ci tenevo a ringraziare tutti i calciatori che mi hanno votato – ha scritto il calciatore toscano – ma soprattutto i miei compagni di squadra, il mister e il suo staff per avermi aiutato a vincere questo premio. Il merito è anche vostro”. Ovviamente Di Lorenzo è nella Top 11 della scorsa stagione.

Eccola per intero: Maignan; Di Lorenzo, Tomori, Bremer, Theo Hernandez; Milinkovic Savic, Brozovic, Barella; Vlahovic, Immobile, Leao. Non ci sono altri giocatori del Napoli, anche se Victor Osimhen è stato battuto da Leao per pochissimi voti. Ora l’augurio dei tifosi azzurri è che nel Gala del 2023 ci possano essere più giocatori del Napoli a ricevere questo prestigioso riconoscimento.