Mbappè ed il legame insospettabile con un calciatore azzurro: ecco cosa hanno in comune

Una curiosità totalmente inaspettata lega Mbappé ad un calciatore azzurro. Ecco cosa hanno in comune i due calciatori.

Il fenomeno del PSG ha un legame molto particolare con un azzurro. I due condividono una caratteristica alquanto rara.

Kylian Mbappé è uno degli uomini del momento. Il fenomeno del PSG ha firmato da poco un rinnovo faraonico con il club parigino decidendo di rifiutare le avances del Real Madrid. Tuttavia, da poco, è emersa una voce su una possibile rottura fra l’attaccante e la dirigenza francese: questa indiscrezione, però, è stata prontamente smentita dal diretto interessato e dal DS Luis Campos.

Ad ogni modo, pare ci siano alcuni attriti all’interno dello spogliatoio, in particolare con Neymar. Le due personalità molto forti si sarebbero scontrate più volte anche semplicemente per la scelta del rigorista della squadra.

In pochi, però, conoscono una caratteristica particolare che lega Mbappé ad un calciatore del Napoli.

Mbappé e il legame inaspettato con un azzurro: ecco di cosa si tratta

L’attaccante francese, nonostante le indiscrezioni sul suo conto, sta vivendo un’ottima annata con il PSG. Il nuovo allenatore Christophe Galtier è riuscito a far convivere il tridente pesante cambiando modulo: rispetto al 4-3-3 di Pochettino, il francese ha scelto di schierare la squadra con il 3-4-3 ottenendo buoni risultati.

Per Mbappé, però, non esiste solo il campo. Il francese, infatti, ha una grandissima passione per le macchine di lusso, interesse condiviso con tantissimi altri calciatori. L’attaccante ha un parco macchine di tutto rispetto in cui la punta di diamante è una Ferrari. Tuttavia, in controcorrente rispetto al suo amore per le supercar, Mbappé non ha la patente. Un altro giocatore che non può guidare è un big del Napoli: Mario Rui.

Anche il terzino della formazione di Spalletti, infatti, non ha mai preso la patente. Si tratta di una caratteristica particolare che lega i due in un mondo in cui sono tantissimi i giocatori ad essere appassionati di motori.

Mbappé ha spiegato di essere appassionato di macchine, ma che non ha mai preso la patente per il fatto che sente di non averne bisogno. L’attaccante ha infatti ricordato come sia lo stesso PSG ad organizzargli gli spostamenti: lui, dunque, non ha bisogno di guidare.