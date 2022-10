Roma-Napoli, buone notizie per Spalletti: la notizia è ufficiale

Buone notizie per Spaletti in vista della sfida dell’Olimpico di domenica prossima contro la Roma, la notizia è ufficiale.

Domenica alle ore 20:45 big match all’Olimpico dove il Napoli sarà ospite della Roma nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano a questa partita in gran forma e con dieci vittorie consecutive tra campionato e Champions League, ma lo sono anche in giallorossi che hanno ottenuto tre vittorie consecutive in campionato.

Per il Napoli si tratta del secondo vero test stagionale dopo la trasferta di San Siro contro il Milan ed in caso di vittoria manderebbe un altro bel segnale al campionato. Ed in vista della sfida dell’Olimpico sono arrivate buone notizie per Spalletti che nell’ultima settimana ha dovuto fare conto con alcune defezioni importanti che si sono fatte sentire nella gara vinta contro il Bologna.

Anguissa torna ad allenarsi: rientra contro la Roma?

Quest’oggi il Napoli è tornato ad allenarsi al KONAMI Training Center di Castel Volturno dopo il successo contro il Bologna per preparare la sfida di domenica sera contro la Roma. Nel report pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli azzurri hanno fatto sapere che Frank Zambo Anguissa ha svolto terapie e poi è tornato ad allenarsi in campo svolgendo lavoro personalizzato dopo l’infortunio subito nel match di Champions League contro l’Ajax.

Il centrocampista aveva riportato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra e serpeggiava la paura di averlo perso per le restanti gare del 2022. Invece, il camerunense ha risposto alla grande al suo infortunio, bruciando le tappe e tornando in campo a tempo da record, con Spalletti che ora spera e crede in un rientro anticipato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il tecnico toscano sa bene che ci vuole prudenza visto l’infortunio subito da Anguissa, ma allo stesso tempo nutre la speranza di averlo a disposizione contro la Roma. Per Spalletti, il ritorno del camerunense sarebbe un recupero davvero importante visto che la sua assenza contro il Bologna si è sentita molto.

Nonostante Spalletti ci creda, le possibilità di vedere Anguissa contro la Roma sono molto basse. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli infatti, da parte della società azzurra filtra cauto ottimismo sulle condizioni di Anguissa, ma il camerunense non dovrebbe rientrare per la sfida contro la Roma, bensì per il match di Champions League contro i Rangers.

Il centrocampista ex Fulham ha sorpreso tutti per il suo ritorno lampo in campo, ma il Napoli non vuole correre alcun rischio. Mancano solo quattro giorni alla sfida contro la Roma, gli azzurri sanno che i tempi sono stretti e, al di là delle speranze, lo sa anche Spalletti. Lo staff lo valuterà a giorno per giorno e, se risponderà bene, Anguissa potrebbe essere quantomeno convocato per il match dell’Olimpico, altrimenti continuerà il suo percorso riabilitativo per arrivare in condizione alla sfida di Champions League contro i Rangers.