Napoli, è UFFICIALE: Spalletti sorride, la notizia è super

Napoli, adesso è ufficiale. Buone notizie per il tecnico Luciano Spalletti. L’allenatore può sorridere.

Continua la marcia di avvicinamento del Napoli alla delicata sfida contro la Roma. Gli azzurri arrivano alla nuova “prova del nove” nel miglior modo possibile. In Champions League gli uomini di Spalletti hanno già strappato il pass per gli ottavi, e in campionato gli azzurri guardano tutte le altre squadre dalla testa della classifica. Con 26 punti in 10 gare, il Napoli ha fatto un percorso sin qui davvero perfetto, con appena due pareggi, nessuna sconfitta e un importante filotto di vittorie. Gli azzurri sono davvero in un momento d’oro, e proprio per questo cresce l’attesa in vista della sfida contro Josè Mourinho e i suoi. Una vittoria vorrebbe dire non solo tenere a distanza tutte le avversarie (Milan e Atalanta in testa), ma l’ennesima prova di forza contro un avversario di spessore. Un altro mattone, insomma, verso gli obbiettivi stagionali.

Spalletti lo sa bene, e dopo essere riuscito a spuntarla nella sfida contro il Bologna sta studiando le ultime mosse e sciogliendo gli ultimi dubbi per riuscire a neutralizzare anche la Roma. Il tecnico può sorridere, non solo per lo stato di grazia nel quale si trova la sua squadra, ma anche perché dall’allenamento odierno Spalletti ha ricevuto una notizia davvero ottima.

Spalletti, notizie positive sul fronte Anguissa: il centrocampista pronto al rientro

Gli infortuni possono condizionare una stagione. Soprattutto se si tratta di giocatori fondamentali per la squadra. Ma possono anche temprare il gruppo. Ne sa qualcosa il Napoli, che dopo aver dovuto fare a meno di Osimhen si è trovato a dovere fronteggiare l’indisponibilità di Frank Anguissa. Il giocatore camerunense è uscito nel corso dell’ultima gara di Champions League giocata contro l’Ajax per un fastidio muscolare. Gli esami effettuati dal centrocampista hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra che lo ha costretto al forfait nella gara contro il Bologna.

Il recupero però procede spedito, tanto che Anguissa è tornato ad allenarsi in gruppo e sembra avere smaltito l’infortunio. Il giocatore, ha fatto sapere il Napoli, ha svolto la prima parte di seduta in gruppo e la seconda parte dell’allenamento con lavoro personalizzato in campo. Tutto secondo tabella di marcia, insomma, per arrivare al recupero definitivo. Che a sorpresa potrebbe arrivare già contro la Roma. Se i prossimi giorni dovessero dare segnali positivi sulla guarigione di Anguissa il giocatore potrebbe già essere tra i convocati nella sfida contro i giallorossi.

Il Napoli non intende comunque rischiare inutilmente ricadute, vista anche la capacità del gruppo di far fronte senza nessuna difficoltà alle assenze. Anguissa verrà valutato con attenzione e inserito già contro la Roma solo in caso di completo recupero. Intanto però Spalletti può sorridere, presto potrà riavere uno dei fedelissimi. Anguissa è infatti stato uni dei pilastri del tecnico in questo avvio di stagione.