Napoli e Roma, i piazzamenti delle due squadre negli ultimi anni

Roma e Napoli si sfidano domenica all’Olimpico: entrambe le squadre da anni provano a fare il definitivo salto di qualità. Risultati a confronto

Allo stadio Olimpico si sfidano due squadre che sono da anni alla ricerca del definitivo salto di qualità. Da outsiders a certezze, provando a mettere le mani su quello scudetto che sia che per il Napoli che per la Roma, manca ormai da troppo tempo. I giallorossi se lo sono goduti da meno tempo, grazie alle gesta di Francesco Totti e Gabriel Batistuta in campo e Fabio Capello in panchina. Fu l’apice della gestione di Franco Sensi. Una bellissima favola che mai più si ripetuta.

Lunghissima l’astinenza del Napoli dal trionfo in campionato. Se per i giallorossi sono passati 21 anni, per il Napoli ne sono trascorsi più di 30. Per entrambe le squadre potrebbe essere questa la stagione del rilancio, o del sogno. Ad oggi sembrano più gli azzurri poter ambire alla grande gioia, ma la stagione è ancora lunga. E’ stato il Milan a fermare il monologo Juventus, e proprio i rossoneri (con l’Inter nel 2021) vinsero lo scudetto l’ultima volta prima del dominio bianconero. In sostanza, dal Centro in giù non si vince più da anni. Un big match in panchina, con lo Special One José Mourinho, una leggenda vivente del calcio. Lui ha vinto tutto, ma anche Luciano Spalletti vanta numeri interessanti.

Roma e Napoli, in campo tanti trofei “minori” aspettando lo scudetto

E’ l’allentore che ha il maggior numero di piazzamenti in zona Champions. Ne sono nove, compreso quello storico con l’Udinese. Poi cinque con la Roma, due con l’Inter e uno con il Napoli. Insomma, a Luciano manca un passo per conquistare qualcosa di più concreto. E per il tecnico azzurro quella a Roma sarà anche una sfida da ex dalle grandi emozioni. Dal ritorno in Serie A con De Laurentiis, il Napoli ha un bilancio solidissimo dal punto di vista economico, a differenza delle difficoltà del club giallorosso e i cambi di proprietà.

Gli azzurri sono saliti sul podio 8 volte su 15 campionati, la Roma si è fermata a 7. Il Napoli ha vinto tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana. La Roma una Coppa Italia e una Supercoppa italiana (con Spalletti in panchina) ma anche una Conference League. Un trofeo europeo che in Italia non si vedeva da tempo. E per questo c’è fame di qualcosa di grande: lo scudetto, più “vicino” per il Napoli, ma la Roma vuole vivere una notte da sogno per rilanciare le proprie ambizioni.