Wanda Nara sbanca il web: botta e risposta social dopo le foto bollenti a letto

By

Wanda Nara dimentica definitivamente Mauro Icardi, spuntano le foto bollenti proprio insieme a lui e il suo ex va su tutte le furie: inizia il botta e risposta social tra i due.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono una delle coppie più in voga tra gli amanti delle notizie di cronaca rosa. La loro relazione fece scalpore fin da subito. La modella infatti era la compagna dell’allora attaccante del Catania Maxy Lopez, grande amico del giovane talento della Samp Mauro Icardi.

Pare che questa telenovela iniziò proprio quando Maurito fu invitato in vacanza in barca con la coppia. Da li una serie di intrighi e tradimenti che hanno portato alla fine della relazione tra Wanda e Lopez in favore del giovane argentino.

Tra i due sembrava non dovesse durare. I social infatti ci andarono giù pesanti con entrambi, ma loro hanno sempre resistito e nel maggio del 2014 decisero addirittura di sposarsi e dal loro matrimonio nacquero Francesca e Isabella.

Dopo l’addio all’Inter l’attaccante si trasferisce insieme a moglie e figli a Parigi, dove comincia la sua avventura nel Psg. Se da un lato la loro relazione andasse nel migliore dei modi lo stesso non si poteva dire sul rettangolo di gioco.

Mauro non riuscì a incidere come fece all’Inter. Comincia così il suo declino, che gli fa perdere il posto da titolare e che mette anche fine alla sua avventura in Francia. Da quest’anno è un calciatore del Galatasaray e sembrava aver ritrovato il sorriso, almeno fino alla notizia del divorzio.

Wanda Nara: spuntano le foto bollenti a letto con lui

Se da un lato Icardi non ha perso la speranza, cercando in ogni modo di riconquistarla, dall’altro Wanda sembra essere di tutt’altro avviso. Circolano infatti alcune foto che vedono la showgirl argentina insieme al famoso rapper L-Gante.

Inizialmente si poteva pensare ad una semplice collaborazione tra i due, infatti Wanda appare proprio nell’ultimo video musicale del cantante. Tuttavia l’ultimo video postato lascia poco spazio all’immaginazione.

Nel video in questione lei le accarezza prima il petto e gioca con le sue collane, poi le loro labbra si sfiorano. A questo punto tutti si chiedono se sia finzione o se tra i du ci sia qualcosa di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

Lo stesso rapper ha ammesso la sintonia tra loro, in un intervista rilasciata non molto tempo fa e questo ha fatto arrabbiare e non poco Maurito.

“Ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare. E’ arrabbiato e allo stesso tempo triste”. Queste le parole di Juan Etchegoyen durante il programma “Mitre Live” molto famoso in Argentina. Ovviamente è iniziato il botta e risposta social tra i due che certamente tra insinuazioni e post non le mandano a dire, supportati dai rispettivi fan. La telenovela è appena iniziata.