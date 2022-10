Galliani attira le ire dei tifosi azzurri: il paragone con Maradona è incredibile

Ai microfoni di DAZN ha parlato l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. L’ex ad del Milan ha attirato le ire dei tifosi azzurri con un paragone che non è passato inosservato.

Le parole del dirigente biancorosso su Diego Armando Maradona potrebbero far storcere il naso a diversi appassionati di calcio.

Sono soprattutto i tifosi del Napoli a non aver accolto con gioia le dichiarazioni del Condor.

Il grande ritorno di Berlusconi e Galliani: la favola del Monza

Dopo l’addio, tribolato, al Milan e un’assenza durata diversi anni, una delle coppie dirigenziali più vincenti del calcio italiano è tornata in massima serie. Il duo Berlusconi-Galliani, infatti, è ritornato a calcare i palcoscenici della Serie A grazie alla promozione del loro Monza dopo una cavalcata giunta sino alla finale play off. L’inizio di campionato, il primo in massima serie per i brianzoli, è stato zoppicante e per questo il Condor Galliani e il suo presidente hanno deciso di dare uno scossone sollevando dall’incarico il tecnico Giovanni Stroppa. Al suo posto è stato promosso l’allenatore della primavera ed ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Genoa e Monza: Raffaele Palladino.

L’ex tecnico delle giovanili biancorosse ha ottenuto la bellezza di 9 punti nelle sue prime quattro panchine tra i “grandi” e adesso il suo Monza punta a scalare sempre di più la classifica.

Il Condor è sicuro: il paragone con Maradona manda i tifosi azzurri su tutte le furie

Intervistato ai microfoni di DAZN, il dirigente del Monza ha ricordato dei grandi campioni avuti al Milan tra cui Kaká, Rivaldo, Shevchenko, Ronaldinho e tanti altri. Tra i campioni, spesso insigniti del Pallone D’oro, ce n’è uno che è rimasto nel cuore di Galliani e per la quale ancora oggi esprime tutta la sua ammirazione: Marco Van Basten.

Nelle sue dichiarazioni, Galliani, mostra tutto il rammarico per la chiusura anticipata della carriera del Cigno di Utrecht. Per l’ex Milan è lui il giocatore più forte mai avuto, ecco le sue parole: “È l’unico giocatore per cui mi inginocchio quando lo incontro e lui ride come un pazzo, è come la Madonna per me. Per me è stato il più forte dei giocatori che ho visto, magari molti non la pensano come me. Non so, se dico che è più forte di Maradona mi tirano di tutto addosso…Diciamo che è il più forte di sempre del Milan e del Monza“.