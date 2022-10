Italia ai Mondiali, quello che è successo stanotte è incredibile: ultime notizie

Italia ai mondiali! La notizia che circola nelle ultime ore è clamorosa, quello che è successo stanotte cambia le sorti della nazionale

Il movimento calcistico italiano sta vivendo forse uno dei peggiori momenti della storia. Con la mancata qualificazione ai mondiali del 2018 si pensava si fosse toccato il fondo, ma così non è stato.

Inizialmente fu fin troppo facile attribuire le colpe al solo Giampiero Ventura, il quale non ha certo brillato su quella panchina. Tuttavia i segnali dell’involuzione del nostro calcio era sotto gli occhi di tutti.

Tolta la Juventus, che comunque non ha centrato l’obbiettivo, in Europa sono anni che le nostre società portano risultati decisamente inferiori alle aspettative. L’unica che negli ultimi 12 anni che è riuscita a conquistare un trofeo continentale è stata la Roma di José Mourinho nella tanto discussa Conference League.

Roberto mancini era riuscito a portare una ventata d’aria fresca. Tanti giovani hanno trovato l’esordio in maglia azzurra grazie a lui e solo lo scorso anno sotto la sua guida ci siamo laureati campioni d’Europa, un risultato che mancava da troppo tempo.

Questo non è bastato ad evitare il tracollo. Per la seconda edizione consecutiva non andremo a giocarci la coppa del mondo a causa dei risultati delle qualificazioni. Tuttavia qualcosa sembra essere cambiato, nella notte arriva la clamorosa notizia.

Italia ai mondiali: nella notte la clamorosa notizia

Tutto il mondo ormai conosce la situazione in qui si trova adesso l’Iran. Gli scontri che avvengono nel paese hanno portato la Fifa a pensare ad una decisione drastica. A riportare queste parole è il famosissimo giornalista Giulio Mola, responsabile delle pagine sportivo de “Il Giorno”.

L’indiscrezione è arrivata in nottata: la Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai mondiali in Qatar dopo le violenze sulle donne. Si decide domenica: in caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica — Giulio Mola (@GiulioMola) October 21, 2022

“L’indiscrezione è arrivata in nottata: la Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai mondiali in Qatar dopo le violenze sulle donne. Si decide domenica: in caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica”.

La situazione però pare essere diversa. Alcune testate giornalistiche riportano come alcuni attivisti iraniani abbiano scritto una lettera alla Fifa chiedendo l’esclusione della nazionale dalla prossima competizione.

Una decisione che difficilmente verrà accolta, ma non solo. È probabile che ad essere ripescata sia un’altra squadra asiatica e non l’Italia, forte comunque della vittoria dell’europeo.

La decisione dovrebbe essere comunque presa in tempi brevi, se non sarà domenica come riporta Giulio Mola è plausibile credere che avvenga nei giorni successivi. Tra poco dunque si saprà il destino degli azzurri, intanto sognare è ancora lecito.