Biglietti Liverpool-Napoli: come acquistarli e prezzo

Il Napoli ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale come acquistare i biglietti per la sfida contro il Liverpool e il relativo prezzo.



Quest’anno il Napoli è praticamente volato in Champions League rispetto alle ultime volte in cui vi ha preso parte. Gli azzurri comandano il gruppo A a punteggio pieno ed hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale nell’ultima giornata battendo in un Maradona gremito l’Ajax per 4-2 ed ora devono solo blindare la prima posizione, utile per affrontare un avversario più accessibile nel prossimo turno.

Il Napoli scenderà in campo mercoledì prossimo contro i Rangers e poi chiuderà il proprio girone ad Anfield dove affronterà il Liverpool in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per mantenere il primato per questa sfida. La gara si disputerà il prossimo martedì 1° Novembre ed gli azzurri hanno già annunciato quando saranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti.

Liverpool-Napoli, biglietti in vendita a partire da lunedì: prezzo e modalità di acquisto

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Napoli ha fatto sapere che a partire dalle ore 10:00 di lunedì fino alle ore 23:59 di mercoledì 26 ottobre sarà disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale del club. La compilazione del modulo online, precisa il club azzurro, non garantisce la prenotazione del voucher, ma è necessaria per procedere all’acquisto sul sito della Ticketone.

Per le prime 48 ore, fa sapere il Napoli, e precisamente “fino alle ore 23.59 di martedì 25 ottobre 2022, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022-2023″, i quali i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022-23 come codice per accedere alla compilazione del modulo online e successivamente, “previa ricezione via mail del codice promozionale di sblocco, finalizzare l’acquisto sul sito della Ticketone”.

La vendita dei tagliandi, spiega il Napoli nel comunicato, sarà ripartita in tre momenti diversi. Una prima aliquota sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 di lunedì 24 ottobre, una seconda e una terza aliquota saranno disponibili rispettivamente dalle ore 10.00 e dalle ore 17.00 di martedì 25 ottobre. A partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 ottobre, invece, proseguirà la vendita libera.

Per quanto riguarda i prezzi, il Napoli ha comunicato che il costo del biglietto, spettante al Liverpool e determinato dai Reds a “propria insindacabile discrezione”, sarà di €56.00. Il club azzurro ha anche fatto sapere di aver realizzato “l’opportunità d’intesa con la Questura di Napoli, di adottare un’ulteriore modalità di distribuzione dei tagliandi, attraverso l’intervento di un primario tour operator, che metterà a disposizione dei tifosi della SSC Napoli, che desiderano assistere alla gara, la possibilità di acquistare esclusivamente un pacchetto di viaggio, comprendente biglietto aereo su volo charter, i trasferimenti in autobus dall’aeroporto allo stadio e viceversa ed il biglietto che da’ diritto ad assistere alla gara”. Una bella iniziativa da parte del club azzurro che vuole rendere il più confortevole possibile il viaggio ai propri tifosi.