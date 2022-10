Clamoroso per l’ex Napoli: dimissioni immediate! La reazione del club

L’ex calciatore del Napoli è in crisi con il suo nuovo club: ha presentato le dimissioni, la reazione del presidente è stata sorprendente.

E’ un momento difficile per un ex calciatore del vivaio azzurro. La stagione non sta andando per il meglio e allora ha voluto subito presentare le dimissioni, dopo appena 4 giornate di campionato.

Dimissioni praticamente immediate, a seguito di due sconfitte e due pareggi. Un bottino troppo magro da quando è stato chiamato per risanare le sorti di un club che cerca gloria e promozione. Invece, la classifica è impietosa.

Cannavaro in crisi, presenta le dimissioni

Il Benevento sprofonda anche a Como, collezionando la quinta sconfitta in campionato. Fabio Cannavaro, da quando ha accettato l’incarico da Oreste Vigorito, non è riuscito ancora a conquistare il suo primo successo.

L’ex calciatore di Napoli e Juventus, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Como, ha presentato le dimissioni al club. “Le dimissioni le ho considerate un atto dovuto – Spiega Fabio Cannavaro in conferenza stampa – Anche perché Foggia non solo è il mio direttore sportivo ma è un mio amico. Per togliere qualsiasi tipo di imbarazzo ho preferito fare un passo indietro“.

La decisione del capitano della Nazionale del 2006, però, non è stata accolta dal presidente Vigorito. Infatti, la dirigenza ha respinto le dimissioni di Cannavaro. “Il gesto del presidente mi ha fatto molto piacere“, ha commentato a caldo il mister giallorosso.

La posizione del Benevento, però, resta allarmante. La società pensa alla promozione, ma finora ha raccolto pochi punti e solo delusioni. Attualmente, il club campano è quindicesimo in classifica e non vince da inizio settembre. Oltre un mese di sconfitte o pareggi. Troppi per una squadra che vorrebbe presto ritornare in Serie A.

Benevento in ritiro

Al termine della partita contro il Como di Fabregas – rimasto in panchina per novanta minuti – Cannavaro ha ammesso che la squadra andrà in ritiro: “Non ci credo, ma lo dobbiamo nei confronti di chi ci permette di fare questo lavoro“.

Il Benevento tornerà in campo il 29 ottobre contro il Pisa, altra squadra che sta decisamente deludendo le aspettative di inizio stagione. I toscani sono nei bassofondi della classifica di Serie B. E pensare che qualche mese fa la squadra nerazzurra si giocava la finale playoff per salire in Serie A contro il Monza di Berlusconi.

Dunque, per Cannavaro ci sarà tempo una settimana per riorganizzare le idee e provare a ritrovare il sorriso. La sua prima esperienza da allenatore in Italia è cominciata tremendamente in salita.