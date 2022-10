Corrado Ferlaino rivela un retroscena su De Laurentiis: la risposta dell’ex è epica

Corrado Ferlaino, ex presidente azzurro, ha parlato così dell’attuale proprietario del club Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole

Aurelio De Laurentiis è uno dei personaggi più discusso dell’intero ambiente Napoletano. Era il lontano 2004 quando decise di acquistare il Napoli e nessuno può negare il grande lavoro svolto dal presidente.

In quegli anni infatti la squadra militava in quella che allora era la Serie C1, quindi terza categoria italiana. Gli sforzi fatti dalla proprietà hanno permesso in pochi anni una incredibile risalita, fino a permettere la qualificazione alla Champions League.

Un traguardo che potremmo definire si storico, ma che nasconde anche le lacune di De Laurentiis. La parte più calda del tifo azzurro è stata la prima a inveire contro di lui. I tifosi ormai da anni lamentano il fatto che il presidente non stia compiendo quello sforzo in più per poter permettere di ambire a traguardi più importanti.

Negli anni a Napoli sono passati fior fior di campioni, senza mai riuscire a donare alla città quel sogno chiamato scudetto. Edinson Cavani, Gonzalo Higuain, Marek Hamsik, sono solo alcuni dei grandi nomi che non sono riusciti in questo obbiettivo.

Tutto ciò ha alimentato un certo malcontento nella tifoseria, che in estate ha rischiato di sfociare in una vera e propria contestazione. L’ultimo che ha deciso di parlare del patron della squadra partenopea è proprio Corrado Ferlaino, ex proprietario della squadra.

Corrado Ferlaino e il retroscena con De Laurentiis

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e la parte calda del tifo azzurro dunque non è affatto semplice. Dopo l’addio di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz si temevano forti contestazioni, ma così non è stato.

La squadra per ora si sta dimostrando più che all’altezza e soprattutto in grado di competere per arrivare fino in fondo. Solo il tempo ci dirà se riuscirà in quell’obbiettivo che finora è sfuggito, oppure se ci saranno le solite battute di arresto.

Nel frattempo i tifosi azzurri non sono gli unici a parlare del patron azzurro. Anche l’ex presidente del club ha voluto dire la sua, rimarcando la differenza tra loro due.

“La differenza tra me e Aurelio De Laurentiis è che io ero un vero tifoso degli azzurri e lui no? Io penso che la differenza più importante sia invece un’altra. Io abitavo a Napoli, lui invece vive in un’altra città. Di conseguenza avevo sicuramente più pressioni”.

Cosa ne penserà di queste parole il diretto interessato? A quanto pare non sono state rilasciate ancora dichiarazioni al riguardo, ma conoscendo il personaggio potremmo aspettarci a breve una replica.