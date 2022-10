Francesco Totti condivide un messaggio drammatico: gravissimo lutto, parole che straziano il cuore

Francesco Totti ha condiviso un messaggio davvero commovente: la vicenda ha spiazzato tutti, il lutto è insuperabile.

L’ex capitano della Roma ha sentito fortemente il bisogno di manifestare pubblicamente la sua partecipazione al dolore della famiglia a seguito di una perdita ingiustificata, veramente tragica.

Roma in questi giorni è stata travolta dal lutto di Francesco Valdiserri, figlio di Paola Di Caro e Luca Valdiserri, due giornalisti de Il Corriere della Sera. Il ragazzo è stato investito di notte da una ragazza 24enne risultata positiva all’alcoltest e al test antidroga.

Il giovane aveva passato la serata al cinema in compagnia di un amico e si trovava ad una fermata dell’autobus per tornare a Testaccio quando è stato travolto dalla macchina che gli ha tolto la vita.

L’amico, che si trovava al suo fianco, è rimasto illeso: l’auto non lo ha preso per pochissimo. A bordo del veicolo, oltre alla ragazza alla guida, c’era un ragazzo che ha riportato qualche lieve ferita. Ora la 24enne si trova agli arresti domiciliari.

In tantissimi si sono stretti alla famiglia: anche Totti ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio.

Il messaggio di Totti alla famiglia Valdiserri: parole che hanno strappato le lacrime

Tantissime persone hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai genitori e alla famiglia di Francesco Valdiserri. La tragedia accaduta a Roma ha sconvolto gli abitanti della città, rimasti scioccati per la scomparsa di un ragazzo così giovane.

Anche Francesco Totti ha voluto condividere il proprio pensiero e, per farlo, ha deciso di pubblicare una lettera su Il Corriere della Sera.

“Quando arriva una notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare. Luca e Paola hanno percorso con me la mia crescita da ragazzo a uomo a padre. […] Sento solo di stringerli a me con tanto affetto. Un dolore così grande non si può immaginare. Paola, Luca, Daria e famiglia, vi sono vicino con il cuore”: inizia così il testo dell’ex attaccante giallorosso.

Il messaggio di Totti si è poi chiuso con “Francesco, sarai per sempre un angelo“.

La lettera dell’ex capitano della Roma è carica di emozioni e ha commosso chiunque l’abbia letta.