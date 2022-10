Napoli, tutti in ritiro: la decisione drastica presa dal club

Il Napoli continua a macinare vittorie, ma intanto pensa alla pausa mondiale e alla ripresa del campionato: ecco cosa hanno deciso gli azzurri

Quella che si sta attualmente svolgendo per i club è sicuramente una stagione estremamente particolare, condizionata dalla lunga interruzione prevista per il mese di Novembre per consentire lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Per la prima volta le Nazionali disputeranno la più ambita competizione calcistica non in Estate come avviene tradizionalmente, ma nei mesi invernali a causa delle caratteristiche climatiche del paese. Il 15 Novembre, tutti i campionati nazionali, le coppe e le competizioni europee legate ai club si interromperanno per poi riprendere nel mese di Gennaio.

Una situazione inedita e mai vista prima che preoccupa, e non poco, i club, che hanno dovuto “ridefinire” la preparazione e temono i possibili risvolti negativi del post mondiale. Tra false partenze dovute ad una preparazione rivisitata, infortuni per la compressione delle gare in questa prima parte di stagione hanno già mietuto le prime vittime. Adesso, i club temono che lo stesso possa avvenire a Gennaio una volta che i giocatori saranno rientrati.

Come recupereranno dalle fatiche del mondiale? Quanto ci vorrà per riaverli in piena forma? Il tutto, ovviamente, sperando di “schivare” il problema infortuni, autentico spauracchio. C’è però un altro problema: come comportarsi con chi non parteciperà al mondiale? Un tema particolarmente caldo soprattutto per il campionato italiano, vista la mancata qualificazione degli azzurri al mondiale.

Impossibile che i giocatori non convocati per la rassegna iridata possano stare fermi un mese e mezzo senza risentirne, ed ecco che le società stanno valutando il da farsi per evitare di perdere la condizione e di buttare all’aria il lavoro di preparazione fatto in estate e consolidato durante i primi mesi di campionato.

Napoli, gli azzurri hanno scelto: pronto il ritiro durante il Mondiale