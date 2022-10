Ospite illustre in tribuna per Roma-Napoli: che sorpresa per i tifosi azzurri!

Un ospite illustre ed inaspettato si è recato allo Stadio Olimpico per assistere al match Roma-Napoli: è un tifoso azzurro ed evidentemente porta anche fortuna!

Presenza d’onore nelle tribune dell’Olimpico: la persona in questione è negli ultimi al centro delle notizie sui maggiori quotidiani ed ha assistito alla sfida fra giallorossi ed azzurri.

Il match fra Roma e Napoli ha regalato l’undicesima vittoria consecutiva alla squadra di Spalletti. Gli azzurri sono riusciti a portare a casa i 3 punti grazie alla rete di Osimhen all’80’ e ad una difesa rocciosa che non ha subito neanche un tiro in porta.

I tifosi, grazie ad uno stato di forma al di sopra delle aspettative, continuano a sperare nella vittoria dello scudetto che l’anno scorso è sfumato negli ultimi due mesi. I cammini in campionato e Champions League giustificano l’entusiasmo di una piazza che è sempre più innamorata della sua squadra.

La partita fra giallorossi ed azzurri ha anche regalato una curiosità: in tribuna c’era un ministro tifoso del Napoli.

Roma-Napoli, ospite illustre in tribuna: un ministro al fianco di De Laurentiis

Roma-Napoli è una sfida che, negli anni, ha sempre regalato grandi emozioni. Questa volta è stata una partita più tesa e chiusa, ma è stato il bel gol di Osimhen a stapparla quando mancavano ormai solo dieci minuti.

La rete del bomber nigeriano ha permesso a Spalletti di consolidare il primo posto in classifica e di ottenere l’undicesima vittoria consecutiva.

Anche sugli spalti non è mancato lo spettacolo. Il tifo giallorosso è capace di creare un’atmosfera rovente e, ogni volta che incrocia Spalletti, gli animi si scaldano ulteriormente. Il pubblico, infatti, non ha mai perdonato all’allenatore il modo in cui ha gestito Totti nel suo ultimo anno di carriera.

In tribuna, però, c’era anche una presenza a sorpresa: il neo ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

L’ex direttore del TG2 è stato scelto come ministro da Giorgia Meloni pochi giorni fa. Trovandosi a nella Capitale per il giuramento, ha scelto di assistere a Roma-Napoli in tribuna d’onore al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis.

Sangiuliano è un tifoso del Napoli e sarà sicuramente rimasto ben impressionato dalla performance della sua squadra del cuore.