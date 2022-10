Napoli-Rangers, l’annuncio di Spalletti che fa gioire i tifosi

E’ sempre più vicino il match tra il Napoli ed i Rangers, ma già c’è stato un annuncio molto importante da parte di Luciano Spalletti.

Il Napoli sta continuando a far sognare i propri tifosi. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha vinto anche domenica scorsa contro la Roma. Gli azzurri, infatti, domenica scorsa hanno battuto anche gli uomini di José Mourinho con la rete siglata all’80’ da Victor Osimhen.

I partenopei hanno creato meno occasioni rispetto a come fanno di solito, ma hanno comunque meritato il successo contro la Roma. Tuttavia per il Napoli non c’è tempo di fermarsi, considerando che è sempre più vicino il match di Champions League contro i Glasgow Rangers.

Il team campano ha già raggiunto la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale della massima competizione europea, ma deve comunque vincere per cercare di blindare il primo posto del girone. Il Napoli, di fatto, ha tre punti di vantaggio sul Liverpool di Klopp e non può non cercare di approfittare dell’occasione di riuscire ad essere tra le teste di serie al sorteggio per la fase ad eliminazioni diretta della Champions League. La sfida contro i Rangers, quindi, potrebbe risultare fondamentale e ci sono delle ottime notizie proprio per questa notizia.

Napoli-Rangers, Spalletti: “Anguissa sarà tra i convocati”

Luciano Spalletti, infatti, nella classica conferenza stampa di presentazione della gara, ha annunciato che Anguissa sarà convocato: “Le condizioni di Frank? Farà parte dei convocati. Sono comunque soddisfatto delle prestazioni di Ndombele, altrimenti non l’avrei fatto rigiocare. L’urlo The Champions è un copyright tutto nostro, rappresenta l’eruzione d’amore dei napoletani per questo sport”.

Il ritorno di Frank Anguissa è sicuramente una bellissima notizia per tutto l’ambiente partenopeo. Nonostante i due successi contro Bologna e Roma e le buone prestazioni di Ndombele, tra le fila del Napoli si è sentita l’assenza del calciatore camerunense. L’ex Villarreal, di fatto, è diventato uno dei perni del centrocampo di Luciano Spalletti che, però, in conferenza stampa non ha parlato solo del suo giocatore.

Spalletti: “Una vittoria contro i Rangers sarebbe fondamentale per il primato del girone”

Il tecnico toscano, infatti, si è soffermato anche sul periodo che sta attraversando la sua squadra in questo momento: “Una vittoria contro i Rangers sarebbe fondamentale per il primato del girone, perché così andremo a giocare a Liverpool con il vantaggio della differenza reti. Siamo a buon livello dal punto di vista fisico, anche se non ci dobbiamo soffermare su quello che siamo ma su quello che possiamo essere”.