Cassano senza freni: si riapre la polemica e si alzano i toni

Antonio Cassano si sta ritrovando al centro di numerose polemiche. L’ex attaccante è tornato a parlare ed ha alzato decisamente i toni.

Fantantonio continua a far discutere: l’ex fantasista ha riaperto un capitolo che pareva chiuso senza usare mezzi termini.

Ormai non fa più notizia: Antonio Cassano è sempre al centro di varie polemiche. L’ex attaccante, dopo il ritiro, si è dedicato al ruolo dell’opinionista su Twitch grazie alla BoboTv, un canale in cui parla di attualità calcistica insieme a Vieri, Adani e Ventola. L’ex Sampdoria è molto schietto quando espone le proprie idee e spesso non usa filtri nel linguaggio. I suoi modi, di conseguenza, hanno attirato le antipatie di alcuni ex colleghi, che non si sono tirati indietro quando si è trattato di rispondere, come è capitato di recente con Batistuta.

In questi giorni, Cassano ha riaperto un capitolo che pareva ormai chiuso: ecco cos’è successo.

Cassano riapre la polemica: arriva la risposta durissima di Fantantonio

Come anticipato, Antonio Cassano si sta ritrovando al centro di varie polemiche. Le più recenti hanno coinvolto Batistuta ed alcuni ex giocatori del Napoli, nello specifico quelli che hanno vinto il primo scudetto della storia azzurra.

Nello specifico, l’ex Milan ed Inter ha affermato che, secondo lui, quel trofeo porta la firma di Maradona che è stato capace di vincere quel torneo giocando con degli “scappati di casa”.

Alcuni giocatori di quella squadra hanno risposto duramente a Cassano ed è stato invitato a tacere (così ha scritto Ciro Ferrara su Instagram). L’ex fantasista ha dunque ribattuto dicendo: “Solo i miei figli possono dirmi di tacere”.

La polemica pareva fosse finita, ma si è riaperta in seguito ad un intervento di Fantantonio a Striscia la notizia.

La trasmissione satirica gli ha consegnato il celebre Tapiro d’oro e, in questa occasione, Cassano è tornato a parlare del dissidio avuto con alcuni ex Napoli: “Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati <<scappati di casa>>? Tanto dopo un giorno questi non li c**a più nessuno. La verità è che erano scarsi”.

Queste affermazioni potrebbero avere ulteriori ripercussioni sulla diatriba con gli ex azzurri. I toni si sono alzati e la polemica divampa: è possibile che questo non sia stato l’atto conclusivo.