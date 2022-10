Venditti bacchetta la sua Roma: il video diventa virale sul web

C’è un telespettatore d’eccezione che ha seguito il big match dell’undicesima giornata, quello tra Roma e Napoli. Si tratta di Antonello Venditti che ha bacchettato la sua Roma.

Lo ha fatto attraverso una diretta, poi ripubblicata attraverso il profilo ufficiale Instagram.

Venditti, noto tifoso giallorosso, ha bacchettato la sua squadra sconfitta da un grande Napoli.

Troppo Napoli per la Roma, alla fine la decide Osimhen

La Roma di José Mourinho aveva la possibilità di riscrivere il campionato. Battendo il Napoli, infatti, si sarebbe portata a -1 dalla vetta e rilanciato le proprie ambizioni. L’assenza di Paulo Dybala, però, ha pesato tanto, la squadra giallorossa ha creato poco o nulla per impensierire i partenopei. A dieci minuti dalla fine, poi, il colpo del campione con Victor Osimhen che realizza un gol dall’alto coefficiente di difficoltà approfittando di una sbavatura di Chris Smalling. Il Napoli ne esce ancora più consapevole e rinvigorito, la Roma si lecca le ferite e si proietta al prossimo impegno europeo. Giovedì, infatti, i giallorossi voleranno in Finlandia per sfidare l’HJK Helsinki, match valido per la quinta giornata del gruppo C di Europa League.

Venditti parla della partita e rende merito agli avversari

Dai social, al termine della gara dello Stadio Olimpico, è emersa una voce autorevole e molto legata ai colori giallorossi: quella di Antonello Venditti. Il cantautore, attraverso una diretta Instagram ha commentato la partita che ha visto la sua squadra uscire sconfitta.

Il romanista ha ripreso la squadra accusandola di mancanza di spensieratezza anche se riconosce il buon lavoro difensivo nel tentativo di “imbrigliare il Napoli“. Venditti non risparmia critiche al portiere Rui Patricio. Ecco un estratto delle sue parole: “Nell’azione del gol ci sarebbe molto da dire sul portiere che toglie la mano, c’è qualcosa che non funziona”.

Il tifoso giallorosso ha poi fatto i complimenti al Napoli, definita “la più bella squadra del campionato” rivelando che, dopo ovviamente la sua Roma, il suo sostegno va proprio alla squadra partenopea.

Il video pubblicato da Antonello Venditti