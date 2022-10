Napoli primo in ogni competizione, ma perde in questa classifica speciale

By

La prima parte della stagione sta per volgere al termine con il mondiale in Qatar che prenderà il via in poco meno di un mese e con i primi bilanci iniziano a circolare.

Una di queste statistiche vede la scuola italiana piazzarsi, anche forse un po’ inaspettatamente, molto bene in classifica.

Piccola soddisfazione che aumenta, però, il rammarico per la mancata qualificazione a Qatar 2022.

Un Napoli da record ma non solo

Dopo un rovente e lunghissimo calciomercato, i verdetti del campo hanno preso il posto delle trattative e si inizia a delineare la reale forza delle squadre. Nel nostro campionato un Napoli in stato di grazia guarda tutti dall’alto dei suoi 29 punti a +3 sul Milan e +5 su Atalanta e Lazio. I partenopei, insieme al Paris Saint Germain, sono l’unica squadra ancora imbattuta nei top 5 campionati europei. Gli azzurri hanno centrato, infatti, nove vittorie e due pareggi in Serie A e cinque vittorie su cinque in Champions League. Oltre all’inizio super dei partenopei il campionato italiano si è iscritto ad una particolare classifica.

L’Italia dei giovani: la statistica in Europa fa ben sperare

Dopo la delusione per la mancata qualificazione al mondiale qatariota il commissario tecnico Roberto Mancini ha voluto ricominciare dai giovani, portando in azzurro diversi nomi nuovi. Il suo esempio è stato seguito anche dai club di Serie A che hanno reso possibile ottenere un buon risultato in campo europeo.

Questo trend rivolto ai giovani ha fatto segnare un’importante statistica riportata dall’account Twitter di Kickest. Dei 50 giovani nati dopo il 2003 e con almeno una presenza nei top 5 campionati europei, infatti, sono ben 6 gli italiani presenti. Nonostante l’avvio di stagione iniziato tra mille difficoltà, che hanno portato all’esonero di Gabriele Cioffi, l’Hellas Verona ne piazza addirittura due. Si tratta di Diego Coppola, difensore in testa a questa speciale classifica tutta italiana con 6 presenze, e Filippo Terracciano con 3 presenze. Presenti anche Giorgio Scalvini dell’Atalanta con 5 presenze, Fabio Miretti della Juventus con 4 presenze. Chiudono la classifica Luca D’Andrea del Sassuolo e Tommaso Baldanzi, giovane fantasista dell’Empoli andato già in gol in Serie A.