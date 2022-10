Napoli-Sassuolo, tegola per Dionisi: salterà il match del Maradona

L’euforia per la vittoria europea è tanta, ma Spalletti è già concentrato per il prossimo match di sabato contro il Sassuolo di Dionisi. L’allenatore neroverde tuttavia per la partita non avrà a disposizione uno dei suoi uomini migliori.

La vittoria per 3-0, i sorrisi di Ostigard e Simeone e il pubblico del Maradona in estasi: sono tre elementi che confermano la forza di questo Napoli. Al momento gli azzurri sono uno dei pochi club europei a non aver perso nemmeno una partita, ma non solo: un altro dato da sottolineare sono quei 20 gol fatti in cinque partite (quattro gol di media). Numeri da brividi per una squadra come il Napoli.

Merito di tutto questo spettacolo va alla caparbietà di Spalletti. Il tecnico ha avuto fiducia nei suoi calciatori fin dall’inizio. Ieri, nonostante le assenze di Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli giocava a memoria anche con le cosiddette seconde linee, che poi tanto seconde non sono. Basti pensare a calciatori come Simeone, Raspadori, Ostigard ed Elmas, sempre pronti a sfruttare alla grande i minuti che il mister gli concede.

Nella prossima sfida di campionato arriva il Sassuolo di Dionisi. Una squadra giovane che storicamente ha sempre dato del filo da torcere agli azzurri (soprattutto tra le propria mura di Napoli). Per sfortuna dell’allenatore ex Empoli non sarà della partita uno degli attaccanti simbolo dei neroverdi, fermo a causa di un fastidioso dolore fisico.

Napoli-Sassuolo: Berardi out per la sfida del Maradona

Alessio Dionisi non avrà a disposizone a causa di un problema fisico Domenico Berardi, simbolo del Sassuolo infortunatosi lo scorso 15 ottobre contro l’Atalanta. L’entità dell’infortunio è fin troppo grave e non sarà smaltito per la gara del 29 ottobre al Maradona contro il Napoli. A riportare l’assenza dell’attaccante è il portale neroverde Sassuolonews.it.

Secondo il sito di fede neroverde, l’allenatore dovrà valutare le condizioni fisiche ed atletiche di Berardi che tuttavia non prenderà parte alla spedizione in Campania: “Da valutare ci sono le condizioni fisiche di Domenico Berardi che difficilmente sarà della partita a causa dell’infortunio rimediato nel giorno del suo rientro contro l’Atalanta, al Gewiss Stadium di Bergamo. Non ci saranno anche Mert Muldur e Gregoire Defrel, mentre sono stati recuperati Armand Laurientè e Hamed Junior Traore”.