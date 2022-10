“Napoli squadra più in forma al mondo”: che elogio dagli avversari per gli azzurri

Il Napoli ha mostrato un gioco spettacolare in questi primi due mesi di stagione e per gli azzurri sono arrivati anche gli elogi degli avversari.

Tanto in Italia quanto in Europa il Napoli sta dominando e non lo sta facendo certo per puro caso. In questa primissima parte di stagione, gli azzurri stanno giocando un calcio davvero spettacolare e, oltre a comandare la classifica di Serie A e del loro gruppo in Champions League, stanno firmando davvero tanti record.

Inoltre, il Napoli è una delle due squadre ancora imbattute in Europa (l’altra è il Paris Saint-Germain ndr.) ed è diventata la prima squadra italiana a segnare 20 gol in una fase a gironi di Champions League. I partenopei stanno raccogliendo elogi non solo dall’Italia, ma anche dall’Europa per questo gran percorso e di recente sono arrivati anche i complimenti del prossimo avversario in Champions League, il Liverpool e a farli è stato il tecnico Jurgen Klopp.

Klopp elogia il Napoli: “E’ incredibile come stanno giocando”

Mentre il Napoli se la vedrà al Maradona contro il Sassuolo, il Liverpool sarà impegnato in casa contro il Leeds nella sfida valevole per la quattordicesima giornata di Premier League. Nella conferenza stampa prepartita, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp si è soffermato anche sugli azzurri, rivali per il primo posto del gruppo A, e l’allenatore tedesco ha speso parole importanti: “Il Napoli è probabilmente la squadra più in forma al mondo in questo momento, è incredibile come stanno giocando” – ha dichiarato elogiando la squadra di Spalletti – “Abbiamo preso una bella botta, ma dopo abbiamo vinto gli altri quattro match del gruppo e ci siamo qualificati, non era scontato”, ha aggiunto poi ricordando la sonora sconfitta per 4-1 subita all’andata.

Un grande elogio da parte di Klopp per il Napoli, con il tecnico tedesco che si dimostra ancora una volta un allenatore sportivo ed obiettivo, riconoscendo i meriti degli azzurri e complimentandosi con loro come già fatto in passato. Prima di pensare alla sfida di Champions League, tuttavia, i Reds dovranno concentrarsi sulla gara casalinga contro il Leeds, anche perché c’è una classifica da risalire. Il Liverpool si trova infatti in ottava posizione e a cinque punti dalla zona Champions, con il club del Merseyside che paga il brutto avvio di stagione.

Klopp, però, si è detto fiducioso, affermando come veda la sua squadra in un buon momento di forma e pronta a risalire la china. Un avvertimento indiretto anche per il Napoli che martedì prossimo ad Anfield dovrà difendere il primato del gruppo A e per gli azzurri non sarà una sfida molto facile. Alla squadra di Spalletti basterà anche un pareggio o una sconfitta con meno di 3 gol di scarto per ottenere il primato, ma per quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione, a Liverpool gli azzurri andranno per vincere e scenderanno in campo con il coltello tra i denti per regalarsi un’altra grande notte.