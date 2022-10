Liverpool-Napoli, Mediaset “taglia” gli azzurri: la decisione è ufficiale

Decisione ufficiale spiazzante da parte di Mediaset che per l’ultimo turno di Champions League “taglia” fuori gli azzurri.

Il Napoli, come in campionato, anche in Champions League si è reso protagonista di un grande percorso. Grazie alla vittorie ottenuta contro i Rangers in settimana, gli azzurri sono rimasti saldamente al comando del gruppo A con cinque vittorie in cinque partite, mantenendo i 3 punti di vantaggio sul Liverpool che affronteranno nell’ultima giornata.

Adesso per il Napoli c’è da difendere il primato e dovrà farlo ad Anfield che sarà sicuramente caldissimo e pronto a spingere il Liverpool verso la vittoria. La squadra di Spalletti vuole conservare il primato per avere un sorteggio più favorevole, ma contro i Reds non sarà facile, anche perché la squadra allenata da Klopp sembra essersi rimessa sui binari giusti.

Per questa importante sfida, però, ci sono già brutte notizie per i tifosi del Napoli visto che è arrivata una decisione da parte di Mediaset che spiazza tutti, con la società di Cologno Monzese che non ha fatto certo un piacere gli azzurri.

Mediaset stravolge il palinsesto: niente Liverpool-Napoli in chiaro

La partita tra Liverpool e Napoli in programma martedì 1° novembre alle ore 21 non sarà più trasmessa in chiaro. Un cambio dell’ultim’ora da parte di Mediaset che ha deciso di stravolgere il suo palinsesto a meno di una settimana da questa sfida. La società di Cologno Monzese ha comunicato che in chiaro su Canale 5 sarà mostrata la sfida tra l’Inter ed il Bayern Monaco.

Una decisione che spiazza davvero tutti i tifosi del Napoli e non solo, anche perchè la partita tra i nerazzurri ed i bavaresi è del tutto ininfluente a livello di classiifca. Il Bayern Monaco, infatti, è già sicuro del primo posto nel gruppo C con i suoi 15 punti, mentre l’Inter grazie al successo contro il Viktoria Plzen ha toccato quota 10 punti e si è qualificato agli ottavi tagliando fuori il Barcellona.

Nonostante ciò, Mediaset ha deciso di tagliare fuori il Napoli che contro il Liverpool si giocherà il primo posto, dando un gran dispiacere ai tifosi azzurri che non potranno dunque vedere il match in chiaro. La partita, così come le altre gare dell’ultima giornata, sarà visibile solamente previo abbonamento a Mediaset Infinity o a Sky che vantano i diritti di trasmissione della Champions League.

L’annuncio da parte di Mediaset è destinato a far discutere, con il Napoli che così resta con una sola partita mandata in chiaro. A partire dagli ottavi, i tifosi azzurri si augurano che la loro squadra possa avere più spazio, anche considerato che a partire dalla fase ad eliminazione diretta ci saranno solo 3 italiane, con la Juventus che è stata eliminata e giocherà forse l’Europa League, a patto che i bianconeri arrivino terzi nel loro girone, cosa non ancora scontata.