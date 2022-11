Cristiano Ronaldo, rispunta l’ipotesi Napoli: la decisione del club azzurro

A poche ore di distanza dal nuovo match del Napoli, ad Anfield contro il Liverpool, si torna a discutere dello spinoso caso Ronaldo.

È un Napoli eccezionale quello che si presta a pestare il manto dell’Anfield Road. Sarà una partita eccezionale visto l’alto tasso tecnico proposto dalle due formazioni. Tanta è la voglia di confermarsi come primatisti in un girone molto complesso, che agli inizi sembrava fin troppo tortuoso per una squadra rivoluzionata come gli azzurri.

Ed invece, grazie al talento dell’allenatore e alla capacità dei calciatori di giocare da vera squadra, il Napoli è riuscito a collezionare tredici vittorie consecutive (in breve, sono due mesi pieni di sole vittorie!). Numeri impressionati, come ha detto lo stesso Klopp in conferenza stampa.

Tuttavia, nonostante le attenzioni di stampa e tifosi siano rivolte verso l’Inghilterra, torna a tenere banco la questione Cristiano Ronaldo. Nelle ultime settimane si è tornati a parlare della situazione dell’attaccante portoghese, che con Erik Ten Hag al Manchester United non sta avendo lo spazio che vorrebbe. Il Sun ha lanciato per questo motivo la bomba di mercato, che vedrebbe ancora una volta il portoghese vicino al Napoli (così come era già successo in estate).

Caso Ronaldo, Galetti: “Non ci sono trattative col Napoli”

In merito al futuro di Cristiano Ronaldo si è espresso l’esperto di mercato di Sportitalia Rudy Galetti che, intervistato durante 1 Station Radio”, ha parlato tra le tante cose dell’attuale situazione del portoghese: “Ronaldo? Jorge Mendes sta cercando disperatamente una squadra che giochi la Champions League per piazzarlo. Se non dovesse trovarla probabilmente potrebbe sbarcare negli Stati Uniti, all’Inter Miami. Al momento non ci sono offerte, nemmeno da parte del Napoli”.

Galetti ha anche parlato della partita tra gli azzurri e il Liverpool: “Mio pensiero su Liverpool-Napoli? Mi aspetto una gara bellissima , con due squadre molto belle per il gioco espresso e per i giocatori in campo. Come sarà la prestazione di Kvaratskhelia? Potra brillare in una partita di alto livello come quella di questa sera“.

Infine, un pensiero sulle squadre italiane in Europa e sul loro momento: “Viste le difficoltà affrontate, direi che Napoli e Inter hanno tante chances per birllare. Gli azzurri sono la squadra da battere in Champions, mentre l’Inter sta raccogliendo i frutti seminati e stasera non vorrà subira una sconfitta contro il Bayern Monaco. Il Milan invece dovrà giocare bene contro il Salsiburgo per poter proseguire”.