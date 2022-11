Messi indiscrezione clamorosa: addio al PSG, ora tutto può essere

Messi a sorpresa, secondo le notizie che circolano in queste ore, sarebbe in procinto di lasciare il PSG. Svelato il futuro della Pulce

Lionel Messi è forse il calciatore più iconico della nostra generazione. Lui e Cristiano Ronaldo hanno rappresentato un connubio che ha dominato in Europa per anni. Insieme infatti hanno vinto la bellezza di 13 palloni d’oro.

Rispettivamente 7 l’argentino e 6 il portoghese. Se insieme ai trofei individuali contiamo anche quelli di squadra i due risultano sempre tra i più vincenti della storia e questo la dice lunga su entrambi.

A Barcellona Leo ha trovato più che una squadra, ha trovato la sua seconda casa. Cresciuto nella cantera blaugrana ha vestito per ben 21 anni quella maglia che ha portato sul tetto d’Europa e del mondo.

Una favola che sembrava non dovesse finire mai, ma il destino purtroppo ha avuto altri piani. La crisi del Barcellona ha costretto la dirigenza ad una dolorosa decisione, non rinnovare il contratto del numero 10.

Nessuno potrà mai dimenticare la conferenza stampa di addio, dove l’attaccante argentino non è riuscito a trattenere le lacrime. Quell’estate si trasferì poi a Parigi, dove ha ritrovato l’amico Neymar, ma forse mai la serenità, ed ecco che in queste ore prende piede un’ipotesi clamorosa.

C’è chi dice che la convivenza con Mbappé sia difficile, chi invece che a Leo manchi il Barça, la verità purtroppo è ancora sconosciuta. Nel suo primo anno in Francia Messi ha faticato e non poco. Sembrava impensabile, eppure i numeri parlavano di un calciatore trasformato.

Quest’anno però la musica sembra cambiata, o meglio sembra tornata la sinfonia di un tempo. L’argentino incanta i tifosi parigini con giocate, gol e assist incredibili. Dopo neanche metà stagione infatti il bottino di gol è già a 17 in tutte le competizioni, dove vanno aggiunti anche i 12 assist.

Scacciati i fantasmi di una stagione deludente restano forse quelli dell’ambiente. Secondo quanto riporta The Atletic sul suo account Twitter a mettere gli occhi su di lui è addirittura l’Inter Miami del connazionale Gonzalo Higuain.

Lionel Messi might be coming to South Beach?

🇫🇷 PSG will push to re-sign their star

🇪🇸 Barcelona want a return

But a team that are understood to be in pole position… MLS’s Inter Miami 🇺🇸@David_Ornstein has more:https://t.co/97c0OF0Xev pic.twitter.com/ZfqNa0bRWB

— The Athletic (@TheAthletic) October 31, 2022