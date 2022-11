Napoli-Liverpool, Spalletti sorprende tutti: le scelte sulla formazione

Il Napoli giocherà questa sera contro il Liverpool di Klopp e Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto un giocatore a sopresa.

Dopo l’ultimo turno di campionato, il Napoli ha fatto una sorta di primo allungo in classifica. I partenopei, infatti, grazie al successo contro il Sassuolo e le sconfitte di Lazio e Milan, adesso hanno cinque punti di vantaggio sull’Atalanta di Gasperini seconda e sei punti sul team rossonero. Tuttavia per gli azzurri non c’è tempo di godere il primato in Serie A.

Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, questa sera giocheranno ad Anfield contro il Liverpool. Entrambe le squadre si sono già qualificate già agli ottavi di finale, ma si giocheranno comunque il primato del gruppo A. Il Napoli ha sicuramente un bel vantaggio, visto che, grazie al risultato dell’andata di 4-1, sarebbe primo anche in caso di una sconfitta con tre gol di scarto. Anche se Luciano Spalletti non ha la minima intenzione di lanciare segnali di un possibile rilassamento da parte del suo gruppo.

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nella classica conferenza stampa di presentazione della gara di questa sera: “Il Liverpool è una squadra in salute, non bisogna farsi ingannare dal risultato della loro ultima partita. Hanno una condizione perfetta. Voglio sempre le stesse intenzioni da parte della mia squadra”. Oltre a queste parole, Spalletti anche nelle scelte vuole dare un messaggio importante.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’allenatore del Napoli ha in mente una mossa a sorpresa per la partita di Anfield, ovvero quella di schierare dal primo minuto Leo Ostigard al posto di Juan Jesus. Il brasiliano, di fatto, vista l’assenza di Rrahmani out per infortunio, è il titolare al fianco di Kim Min-Jae.

Liverpool-Napoli, Ostigard potrebbe partire titolare

Per il norvegese sarebbe una bellissima soddisfazione giocare titolare in una gara così importante per il prosieguo della stagione del Napoli, ma sarebbe anche una grande gesto di stima nei suoi confronti da parte di Luciano Spalletti.

Ostigard, di fatto, ha giocato solo due partite in questo primo scorcio di stagione, ovvero quella contro il Lecce e quella di una settimana fa contro i Rangers (dove ha trovato anche la sua prima rete con la maglia del Napoli). L’inserimento dell’ex Genoa dal primo minuto contro la squadra di Jurgen Klopp sarebbe un’altra dimostrazione del gran gruppo che si è formato quest’anno. Lo stesso Mario Rui ha confermato la gran compattezza del team.

Napoli, Mario Rui: “Siamo un grande gruppo”

Il terzino sinistro, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiale di ‘Sport Mediaset’: “Stiamo crescendo, siamo un gruppo fantastico. Spalletti mi ha dato del ‘professore’? Queste parole del mister mi hanno fatto sicuramente piacere, ma il merito è dei miei compagni. Liverpool? Ottenere il primo posto ci può dare tanta fiducia”.