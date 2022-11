Lozano, arriva la proposta indecente: “Lo farei sudare”

Il calciatore messicano è stato “scelto” da una modella sua connazionale. Esplode l’ironia sui social.

Il Napoli è riuscito a trionfare nel suo girone di Champions League nonostante la sconfitta per 2-0 arrivata per mano del Liverpoo di Klopp. Si tratta di una ko indolore che non pregiudica affatto il cammino azzurro, anzi si dimostra una buona prova tecnica e tattica contro un avversario galvanizzato dai propri tifosi.

Nemmeno Luciano Spalletti grida allo scandalo per la sconfitta, sebbene, come ha dimostrato nei precedenti incontri, sia sceso per vincere il match contro l’amico Jurgen Klopp. Le due reti che hanno messo ko gli azzurri sono arrivate praticamente a partita conclusa: prima Salah e poi il neo entrato Darwin Nunez hanno piegato una squadra prima assolutamente in palla e sicura dei propri mezzi.

Spalletti ha optato per la sorpresa in difesa Ostigard (a cui hanno annullato una rete per un offside millimetrico) e ha preferito sulla fascia Olivera a Mario Rui (mossa poi rivelatasi vincente con l’urugayano che ha tenuto botta a Salah). A centrocampo Ndombele ha preso il posto di Zielinski in modo da tenerlo fresco per la gara di Bergamo contro l’Atalanta.

Tra i calciatori scesi in campo nel secondo tempo che non hanno lasciato il segno vi è sicuramente Hirving Lozano. L’esterno messicano ha ricevuto una proposta “piccante” da parte di una modella di Guadalajara.

Napoli, la proposta “indecente” offerta a Lozano

Poche ore dopo la sconfitta di Anfield hanno fatto il giro del web le parole della modella messicana Jessica Sodi. In una intervista ad Elo Podcast, citata successivamente dal Corriere dello Sport, dopo aver parlato della sua attuale esperienza su Only Fans, il celebre social a sfondo erotico con milioni di iscritti in giro per il mondo, ha parlato anche del calciatore messicano, che in patria è considerato uno dei migliori interpreti in assoluto.

La modella di Guadalajara ha affermato infatti che avrebbe intenzione di fare una proposta hot a Lozano, ovvero “una cosa a tre”. “È sposato? Non mi interessa affatto“, afferma Jessica Sodi. “Potremmo anche fare qualcosa a tre. Sono sicura che lo farei sudare come in una partita di calcio”. Queste le sue parole che hanno fatto il giro del web tra l’ironia generale.