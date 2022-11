Ritiro a Castel di Sangro, potrebbe cambiare tutto: la rivelazione

Il sindaco della città abruzzese, che da anni collabora con il Napoli, ha inviato qualche indizio per il prossimo ritiro estivo.

Gli azzurri sono già rientrati in Italia da Liverpool dove nella giornata di ieri hanno subito una sconfitta indolore contro i Reds. Non è stata assolutamente smossa la classifica del Girone A, con gli azzurri ancora primi grazie ai gol fatti durante le prime cinque partite. Spalletti non nulla da recriminare ai suoi vista l’abnegazione dimostrata in uno stadio non semplice come Anfield.

Sul terreno di gioco i calciatori hanno mostrato tutta la voglia di riuscire a portare a casa l’incontro, non riuscendoci per poco. Ostigard per un nonnulla stava regalando l’ennesima soddisfazione stagionale a mister Spalletti, mentre Meret si è fatto trovare pronto durante i minuti cruciali della partita.

La prestazione lascia ben sperare anche per la prossima partita contro l’Atalanta, in un match che vale la primi mini-fuga stagionale per lo Scudetto. Perché diciamocelo chiaramente: questo Napoli può ambire a qualche trofeo. Ne è sicuro persino il sindaco di Castel di Sangro, città nota ai tifosi per essere la base operativa del ritiro prestagionale azzurro.

Castel di Sangro, il sindaco: “Grazie agli azzurri è aumentato il turismo”

Il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha ribadito i vantaggi economici che il Napoli riesce a portare in una realtà come Castel di Sangro. “Grazie alla presenza della società Napoli nella nostra città è aumentato nettamente il turismo. A beneficiare della presenza degli azzurri è anche la Regione Abruzzo”, afferma il primo cittadino castellano.

In riferimento al recente provvedimento della Procura regionale dell’Abruzzo per la Corte dei Conti, la quale ha ribadito la non sussistenza delle accuse in merito a una presunta irregolarità del contratto (l’inchiesta è stata spinta da alcuni consiglieri regionali che consideravano troppo elevati i finanziamenti da dare all’amministrazione cittadina), il sindaco ha detto che “la Corte dei Conti ha chiarito l’insussistenza del danno erariale e ha spiegato le motivazioni che evidenziano l’adeguatezza de contratto”.

Infine, qualche indizio sul ritiro del prossimo anno: “Le date del nuovo ritiro? Non ci sono ancora, ora ci stiamo riposando dopo il vecchio; ma in caso di trofeo l’organizzazione cambierà completamente“.