Juventus, lanciata la sfida al Napoli: l’annuncio spiazza

La Juventus prova a galleggiare nel mare in tempesta dopo l’eliminazione dalla Champions. Intanto lancia la sfida al Napoli

Le stagioni del Napoli e della Juventus sono al momento agli antipodi. Gli azzurri sono una delle squadre più in forma d’Europa, sin qui autori di un cammino praticamente perfetto sia in campionato che in Champions League. In Serie A, gli uomini di Spalletti sono primi a 32 punti dopo 12 giornate, con 10 vittorie e due pareggi. In Europa, invece, hanno staccato grazie a cinque vittorie su sei gare nel girone con Ajax, Rangers e Liverpool (l’ultima sconfitta contro i reds l’unica macchia di un cammino davvero sorprendente) il pass per gli ottavi da primi della classe. Totalmente diversa, invece, la situazione dei bianconeri.

La Juventus è ormai da mesi in un periodo di crisi nera. I piemontesi in campionato hanno raccolto il misero bottino di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte in 12 giornate, che vuol dire settimo posto in classifica e meno dieci punti dal primo posto. Un disastro per le abitudini bianconere. Ancora peggio, se possibile, il cammino in Europa, dove la Juventus è stata eliminata senza appello dalla Champions League, retrocedendo in Europa League. L’umore in casa bianconera è nero, nerissimo. Ma con il derby d’Italia alle porte, che in caso di vittoria può ridare entusiasmo, e la sosta mondiale che potrebbe riordinare un po’ di idee, la Juventus non sembra arrendersi. Tanto che da Torino è arrivata una aperta dichiarazione di sfida sportiva alla volta di Napoli.

Danilo sfida il Napoli: “Dobbiamo puntare al primo posto”

Danilo, uno dei leader dello spogliatoio della Juventus, ha discusso ai microfoni di Dazn del momento della Juventus. “Non siamo in un momento buono” ha ammesso. “La Juventus deve vincere sempre”. Il brasiliano, però, si è fatto portavoce di quello che è il pensiero dei bianconeri: vincere lo scudetto e puntare al primo posto attualmente occupato dal Napoli.

“Dobbiamo guardare oltre e puntare alla testa della classifica” ha messo in guardia. “Siamo a dieci punti dal primo posto” ha osservato Danilo. “E’ a quello che dobbiamo guardare”. Il Napoli, dunque, è avvisato. La Juventus non si ritiene fuori dalla corsa scudetto che al momento la vede pesantemente in ritardo rispetto alle contendenti. I bianconeri non hanno nessuna intenzione di arrendersi neanche a metà stagione. Allegri e i suoi uomini intendono ripartire dall’atteggiamento positivo visto nelle ultime gare e risalire la china. “Con il giusto atteggiamento possiamo farcela” ha detto. “Dobbiamo tenerci fuori da quello che viene detto fuori dal campo”. I bianconeri riusciranno a rientrare nella lotta scudetto?

Il Napoli, di certo, al momento può cullarsi sulle tante certezze accumulate in questo avvio di stagione. Se i “nemici” battono il colpo, gli azzurri non resteranno certo a guardare inermi.