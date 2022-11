De Laurentiis scende in campo: la decisione sul top player

De Laurentiis scende in campo in prima persona per decidere sul top player. Presto si arriverà ad una scelta

Il Napoli vola in campo, grazie a prestazioni esaltanti e a un gioco spumeggiante. Primo posto in campionato, primo posto nel girone di Champions League con qualificazione agli ottavi in tasca, e soprattutto tante certezze accumulate in questo inizio di stagione. Gli azzurri sono in un momento d’oro. Una cosa che sembrava quasi impossibile quest’estate, quando la dirigenza aveva scelto di rivoluzionare la rosa avallando partenze importanti (come quelle di Insigne, Mertens e Koulibaly) e inserendo tanti volti nuovi. Mesi dopo, è chiaro che la politica di De Laurentiis e Giuntoli abbia pagato. E che il nuovo Napoli in apparenza “low cost” e con poca esperienza sia in realtà una miniera d’oro.

Gli azzurri hanno puntato tutto su un progetto orientato verso il futuro. Per questo la società sta già pensando alle prossime mosse per riuscire a mettere i punti saldi anche delle prossime stagioni.

Zielinski, aperte le trattative per il rinnovo con il Napoli: lo scenario

Il primo passo, ovviamente, è solidificare la posizione dei giocatori che rappresentano i punti saldi del progetto azzurro. Queste sono settimane davvero fondamentali sul fronte rinnovi. Da di Lorenzo a Lobotka: sono tanti i giocatori che in queste settimane hanno aperto i discorsi sul loro futuro con il Napoli. Tra questi anche un altro dei fedelissimi di Spalletti.

Il Napoli è infatti pronto a riprendere in mano i contatti per il rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione azzurro. Dopo una stagione in chiaro scuro lo scorso anno (il polacco era stato tra i più negativi nel girone di ritorno) e un’estate ricca di sirene di mercato (è stato vicino ad un trasferimento in Premier) Zielinski si è ripreso il Napoli. Il giocatore ha scelto di restare in azzurro, e con il lavoro estivo è riuscito a tornare agli altissimi livelli mostrati a Napoli. Ha già messo a segno 4 gol e 6 assist tra campionato e Champions, a dimostrazione del suo alto rendimento.

Ora il giocatore è pronto a discutere il suo futuro in azzurro. Zielinski ha un contratto in scadenza nel 2024. Per evitare di perderlo a zero, gli azzurri hanno già iniziato a discutere tutte le ipotesi future. Dal giocatore, come si legge sul Corriere dello Sport, sarebbero arrivati “sorrisi compiaciuti” in risposta ai primi passi del Napoli. Tra poco la trattativa potrebbe entrare nel vivo. La sensazione del quotidiano, comunque, è che questa volta la trattativa sia molto meno complicata delle precedenti. “La trattativa non sarà vibrante” svela. “De Laurentiis e il Zielinski non avranno molto da chiacchierare, come in passato”. Presto Spalletti potrebbe ricevere una buona notizia sul futuro.