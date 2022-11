L’ex Napoli fa visita agli azzurri: parole anche sul tecnico Spalletti

Nonostante il match perso ad Anfield contro il Liverpool, il Napoli di Luciano Spalletti ha superato il suo girone di Champions League come prima in classifica e sarà testa di serie all’urna di Nyon.

Sconfitta indolore, dunque, che consentirà al Napoli di poter avere un incrocio più agevole anche se c’è da evitare lo spauracchio Paris Saint Germain.

Adesso gli uomini di Spalletti attendono con trepidazione l’esito dei sorteggi, dove il calcio italiano porta anche Inter e Milan qualificatesi come seconde nei rispettivi gironi.

Il Napoli cade ad Anfield ma non perde la sua identità

Dopo quasi tre mesi dall’inizio della stagione cade per la prima volta il Napoli di Luciano Spalletti. La sconfitta ad Anfield contro il Liverpool non causa, però, troppi patemi d’animo ai partenopei che passano comunque da primi nel gruppo A della Champions League. Il match è abbastanza equilibrato ed entrambe le squadre provano a sbloccarla. Poco prima della mezz’ora la prima chance nitida è per Thiago Alcantara che apre il piattone ma trova Alex Meret a dire di no. Al 41′ l’estremo difensore si supera neutralizzando Salah nell’uno contro uno, negando così il vantaggio ai Reds.

Al 53′ il Napoli la sblocca. Calcio di punizione di Kvaratskhelia che trova la testa di Ostigard, abile a battere Alisson in tuffo. Dopo diversi minuti di check, però, il VAR richiama l’arbitro e il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. A cinque dalla fine cambia la partita. Corner per i Reds sul quale si fionda Nunez che anticipa anche il compagno Van Dijk, Meret non trattiene e Salah è il più veloce a ribadire in rete. Al settimo minuto di recupero il Liverpool raddoppia con una dinamica molto simile. Ancora da calcio d’angolo incorna Van Dijk che trova ancora la risposta di Meret, il quale non può nulla sul tap-in da due passi di Darwin Nunez.

Incontro speciale per gli azzurri: ad aspettarli un grande ex

Liverpool-Napoli non è stata solo una partita tra due grandi squadre. Per qualcuno è stata la sfida tra due delle compagini in cui ha lasciato il segno. Si tratta del tecnico Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool e Napoli.

L’ex tecnico azzurro, che aveva dichiarato di essere stato vicino al ritorno al Napoli, ha fatto visita ai partenopei per ritrovare vecchi amici e fare due chiacchiere con Spalletti. Lo stesso Benitez ha rilasciato dichiarazioni in merito sul proprio sito ufficiale, ecco un estratto delle sue parole: “Ho anche avuto l’opportunità di fare una bella chiacchierata con l’allenatore Luciano Spalletti, lui sta facendo un grande lavoro e devono essere felici per la straordinaria stagione, a prescindere dalla partita persa contro il Liverpool. Mi ha fatto piacere congratularmi con loro per i grandi risultati che stanno ottenendo. Forza Napoli sempre!“.