Zazzaroni sicuro: “Se il Napoli non vince quest’anno non vincerà mai più”

Per Ivan Zazzaroni il Napoli, autore fin qui di una grande stagione, deve vincere lo scudetto quest’anno, altrimenti non potrà più farlo.

Il Napoli in questi primi due mesi di stagione è davvero ingiocabile. Gli azzurri sono al comando della classifica di Serie A, sono ancora imbattuti in Europa ed hanno segnato più di 50 gol nelle prime 15 partite di questa stagione. La squadra di Spalletti sta scrivendo molti record in questa prima parte di stagione e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Oltre a comandare la classifica in campionato, con un percorso perfetto anche in Champions League il Napoli si è qualificato anche agli ottavi di finale della competizione e ha ora grosse chance di qualificarsi per i quarti di finale della competizione. In questi primi due mesi, il Napoli ha dato tanto entusiasmo all’ambiente che spera di festeggiare qualcosa di importante a fine anno. E per il giornalista e direttore del Corriere delllo Sport Ivan Zazzaroni, gli azzurri sono chiamati a vincere lo scudetto, altrimenti non sarà più possibile farlo.

Zazzaroni avverte il Napoli: “Se non vince lo scudetto quest’anno, non lo vincerà più”

Nel corso di Pressing, trasmissione che va in onda su Italia 1, è intervenuto il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha parlato della corsa scudetto e del Napoli capolista. Gli azzurri hanno mostrato tutto il loro valore e per quanto si sta vedendo in campo per Zazzaroni sono obbligati a vincere lo scudetto, altrimenti non avranno un’altra occasione: “Se il Napoli quest’anno non vince lo scudetto, non lo vincerà mai più” – ha dichiarato con sicurezza – “C’è solo una squadra che ha una qualità complessiva di un certo livello, ovvero l’Inter che è dietro. Poi il Milan qualche problemino ce l’ha e avendo avuto tante restrizioni sul mercato non ha potuto fare quello che voleva” – ha poi aggiunto riguardo le papabili contendenti per il titolo.

Per Zazzaroni, dunque, il Napoli è chiamato a vincerlo quest’anno il titolo, sfruttando anche un periodo non propriamente positivo delle big del nostro campionato. Gli azzurri al momento sono a +6 sul Milan, a +8 sull’Inter e a +10 sulla Juventus e nel prossimo turno avranno l’occasione di poter allungare a +8 anche sull’Atalanta seconda in classifica visto che ci sarà lo scontro diretto a Bergamo.

Nel prossimo turno, inoltre, ci sarà anche il derby tra Roma e Lazio, con il Napoli che potenzialmente potrebbe allungare su una delle due squadre o addirittura su entrambe in caso di pareggio. Con queste dichiarazioni, Zazzaroni ha voluto far capire come il Napoli si trovi in una situazione forse irripetibile e perdere anche quest’anno lo scudetto potrebbe essere fatale per gli azzurri in vista dei prossimi anni. I tifosi, comunque, fanno tutti gli scongiuri del caso e sperano di poter finalmente esultare a fine anno per uno scudetto che mai come quest’anno appare più vicino che mai.