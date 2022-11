Il noto giornalista ne è certo: con l’Atalanta sarà dura, ecco chi può essere decisivo

Atalanta – Napoli è uno dei match di punta della giornata di Serie A. L’opinionista non ha dubbi: sarà un incontro difficile

Il Napoli intende continuare il percorso sin qui quasi perfetto fatto in campionato. Gli azzurri in 12 gare hanno collezionato ben 10 vittorie e appena due pareggi, posizionandosi al primo posto in classifica con 32 punti. Gli azzurri però si troveranno di fronte un avversario davvero ostico, l’Atalanta di Gasperini.

I nerazzurri sono tra le squadre più in forma di questo inizio di stagione, e stanno mostrando un gioco veloce, dinamico ed intenso nel pieno credo dell’allenatore. Non a caso attualmente i bergamaschi occupano il secondo posto in classifica, a 5 punti di distanza dal Napoli. Basta questo dato per far capire la grande valenza che questa partita ha per il Napoli.

Qualora gli azzurri vincessero infatti andrebbero a più otto punti dagli uomini di Gasperini, che vorrebbe dire non solo consolidare autostima e certezze e portare a casa l’ennesimo big match, ma anche iniziare una vera e propria fuga e aumentare il divario dalle avversarie, un fattore che può rivelarsi fondamentale una volta che la Serie A ricomincerà per la seconda parte di stagione una volta terminata la pausa per il mondiale in Qatar.

Tutti gli occhi, insomma, sono puntati sul match del Gewiss Stadium. Un incontro che potrà dire molto sul proseguo di stagione e su quelli che sono i valori del campionato.

Atalanta – Napoli, Marcolin mette in guardia: “I nerazzurri giocano diversamente”

Anche l’ex giocatore azzurro Dario Marcolin, oggi commentatore di Dazn, ha commentato a Radio Marte l’incontro tra partenopei e bergamaschi. Gli uomini di Spalletti, secondo Marcolin, sono pronti alla sfida e non si faranno influenzare da quanto avvenuto in Champions League. Gli azzurri sono reduci dalla dolce sconfitta di Champions, ininfluente ai fini del primo posto del girone e della qualificazione, ma secondo l’ex giocatore questo non influirò sulla loro prestazione.

Marcolin ha poi analizzato le caratteristiche dell’Atalanta, avversario del Napoli. “Gioca diversamente rispetto agli scorsi anni” ha fatto notare. I nerazzurri sono una squadra più pratica, e più chiusa dietro rispetto agli scorsi anni. “Oggi lasciano il gioco all’avversario per poi puntare sul contropiede” ha notato. A rimanere invariata però è la pericolosità sotto porta dell’Atalanta, anche grazie ai giocatori di cui può disporre Gasperini. “Lookman sta facendo bene, ma anche Zapata che è appena rientrato”.

Per Marcolin però il pericolo numero uno per il Napoli è Koopmeiners, bravo a giocare tra le linee e a diventare un attaccante azzurro. Toccherà a Spalletti riuscire a trovare le giuste contromosse per annullare la manovra dei nerazzurri. Quanto alla formazione e alle possibili idee di Spalletti, Marcolin consiglia il tecnico: Mario Rui e non Olivera, Zielinski e non Ndombelé, Juan Jesus e non Ostigard. Spalletti ascolterà i suoi consigli?