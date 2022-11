Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale come primo del girone, per il Napoli è arrivato un importante annuncio di mercato.

Dopo la sconfitta indolore di martedì sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp, il Napoli è atteso dal difficile match di oggi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, infatti, hanno un distacco di cinque punti, ma hanno comunque dimostrato la loro competitività sin dalle prime giornate.

L’Atalanta, di certo, rispetto agli altri anni, sta giocando qualche metro indietro, ma, insieme alla Lazio, ha la seconda miglior difesa del campionato con un solo gol di svantaggio rispetto alla Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bergamaschi ha affermato di non provare paura del Napoli, anche se contro gli azzurri dovrà a fare meno più di qualche giocatore.

Gasperini, di fatto, non avrà a disposizione i vari de Roon, Zappacosta e Muriel. Se l’assenza dei primi due era già nota da qualche giorno, quella del colombiano è arrivata soltanto nelle ultime ore, considerando la lesione che ha riportato nella giornata di giovedì. Nonostante questi problemi dell’Atalanta, Spalletti è ben conscio delle difficoltà che porta con sé il match di sabato di Gewiss Stadium. Tuttavia, oltre alla gara contro i bergamaschi, in casa partenopea si continua a pensare anche al calciomercato.

Napoli, Diego Demme resterà ancora in azzurro

Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport’, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti dato un annuncio molto importante sul futuro di Diego Demme: “Quale sarà il futuro del centrocampista tedesco? Credo che resterà nel Napoli perché, anche se sta giocando davvero pochissimo, sta facendo parte di una squadra che sta creando qualcosa di molto importante”. Queste parole dell’esperto di mercato, di fatto, hanno sorpreso un po’ tutti.

Diego Demme, di fatto, sta entrando al posto di Lobotka solo a risultato ormai acquisito. Lo slovacco, di fatto, è diventato tra i perni ( se non il principale) della squadra guidata da Luciano Spalletti. Dell’importanza dell’ex Celta Vigo ne sono convinti anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Napoli, si attende solo l’ufficialità per il rinnovo di Lobotka

Di fatto, per il rinnovo del contratto dello slovacco fino al 2027, con opzione per 2028, com il Napoli si attende ormai solo l’ufficialità. Anche Andrea Agostinelli, ex giocatore ed allenatore del team campano, infatti, ha così commentato a ‘1 Football Club’, in onda su ‘1 Station Radio’, le prestazioni di Lobotka: “Non lo si scopre oggi, stiamo parlando di uno dei migliori nel suo ruolo in Europa”.