DAZN ci riprova, attenzione alle nuove regole: c’è un termine per farlo

Dazn, la famosa piattaforma di streaming, ha deciso di nuovo di cambiare tutto, cosa faranno gli utenti adesso?

Da quando è arrivato Dazn in Italia il sistema di intrattenimento calcio è cambiato in maniera netta. Solo pochi anni fa infatti le varie partite del palinsesto della Serie A erano visibili su Sky o Mediaset.

Ormai divenuto un vero e proprio colosso del settore Dazn ha potuto permettersi di contendere e addirittura di sorpassare i rivali. In base a quanto stabilito dalla Lega di Serie A infatti ben 7 dei 10 incontri del nostro campionato saranno trasmessi su questa piattaforma. L’accordo stabilisce la ripartizione per il prossimo triennio, tuttavia i problemi anche in questo caso non sono tardati ad arrivare. Sin da subito il servizio si è dimostrato non all’altezza.

Inizialmente gli utenti lamentavano solo un ritardo della diretta, dovuta in parte al fatto che la trasmissione fosse in streaming, ma la situazione è poi degenerata. Ci sono stati tantissimi casi in cui non è stato possibile per i possessori di un abbonamento vedere le partite. Adesso arriva l’annuncio che spiazza tutti. Dazn è pronto a cambiare di nuovo tutto e adesso cosa succederà?

Dazn, cambiano ancora le regole: c’è un termine per farlo

Non è la prima volta che la piattaforma annuncia cambiamenti drastici. Inizialmente, come per gli altri sistemi di intrattenimento online ad esempio, era possibile una doppia o tripla utenza. In poche parole con un abbonamento era possibile collegare fino a 3 dispositivi, Cosa che ora non è più tollerata. Questa scelta ha scatenato la rabbia dei clienti, ai quali non è più concesso vedere due partite diverse se non acquistando un secondo abbonamento.

La novità introdotta riguarda le disdette ed è partita dal 30 ottobre. Alcuni utenti hanno già ricevuto la mail con la nota dell’azienda che sintetizza la novità:

“Verrà apportata una modifica all’ art. 5. delle Condizioni di Utilizzo e all’art. 6 della Carta dei Servizi, come riportato in calce alla mail per esteso, riguardante il recesso dall’abbonamento che si perfezionerà 30 giorni dopo la richiesta effettuata tramite login alla pagina “Il mio Account”. Potrai utilizzare il servizio fino all’ultimo dei trenta giorni successivi alla richiesta. Ti verrà addebitato l’importo del canone di abbonamento relativo al periodo fino alla scadenza del predetto termine (trentesimo giorno) da cui verranno decurtati i giorni già corrisposti con il precedente addebito”.

Al momento la disdetta ha effetto immediato. Mentre i clienti che non accetteranno questi termini avranno tempo fino al 30 novembre per disdire l’abbonamento senza ulteriori costi. Per farlo bisogna accedere alla piattaforma cliccare su “Disdici abbonamento”, oppure contattando il “Costomer service online” direttamente dal sito.