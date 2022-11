Il futuro di Osimhen è sempre più un’incognita: la dichiarazione terrorizza i tifosi

Nonostante i grandi risultati ottenuti sul campo il mondo Napoli è con il fiato sospeso per il futuro di Victor Osimhen: quella dichiarazione sul suo futuro sta spaventando tutti.

Grazie alla vittoria sull’Empoli e ai passi falsi delle inseguitrici la squadra di Spalletti si è portata a +8 dalla seconda in classifica. Adesso l’obiettivo è chiudere con una vittoria contro l’Udinese prima del Mondiale per mandare un messaggio ancora più chiaro al campionato.

Siamo a un passo dalla chiusura di questa prima metà di una stagione anomala per via del Mondiale in Qatar ma il campionato di Serie A ha già emesso i primi verdetti. Uno su tutti è la fuga tentata e per ora riuscita dal Napoli di Luciano Spalletti, capace in queste prime quattordici partite di creare il primo strappo importante dalle dirette concorrenti.

Grazie alla vittoria sull’Empoli, gli azzurri hanno ottenuto il bottino pieno addirittura per la decima giornata consecutiva e approfittando anche dei due passi falsi del Milan contro Torino e Cremonese. Adesso sono ben otto le lunghezze sui rossoneri, a dimostrazione di quanto adesso la squadra di Spalletti sia da considerare pienamente come tra le favorite per la vittoria dello scudetto.

Prima della pausa c’è però da superare l’ostacolo Udinese, che arriverà al Maradona con tutte le intenzioni di ottenere un risultato positivo. Anche contro gli uomini di Sottil gli azzurri cercheranno di appoggiarsi a uno dei giocatori più decisivi del momento: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uno degli idoli dei tifosi ma le recenti dichiarazioni sul suo futuro hanno spaventato tutti: ecco cosa è successo.

Le big europee bussano alla porta: per De Laurentiis pronti tanti milioni

Grazie agli otto gol messi a segno fino ad ora (di cui sei nelle ultime cinque partite), Osimhen è diventato per il momento capocannoniere solitario della Serie A davanti a giocatori come Arnautovic e Lautaro Martinez. Il suo valore sta lievitando sempre di più tanto da attirare le attenzioni di tutte o quasi le big europee. A confermarlo ci ha pensato una persona che lo conosce molto bene: il ct della Nigeria José Peseiro.

Il tecnico portoghese, ex collaboratore del connazionale José Mourinho, ha dichiarato: “Tenere un giocatore così per il Napoli non sarà facile visto il valore e le richieste che avrà. E’ un centravanti completo: fa assist, segna di destro, sinistro, è forte in fase difensiva, sa pressare e non è facile da difendere per un centrale di difesa. A giugno, in estate, credo che il Napoli chiederà diversi milioni per lui… E credo che ci saranno tanti club a offrirli: è giovane ed ha ancora grande potenziale di crescita”.

Parole con più di un fondo di verità che hanno preoccupato i tifosi del Napoli, coscienti che se dovesse arrivare un’offerta molto importante sarà molto difficile da rifiutare per De Laurentiis. Adesso però la testa degli azzurri è rivolta solo al presente e a un unico obiettivo: tornare a scrivere la storia.